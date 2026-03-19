Entwickler von Path of Exile lassen sich von Serverproblemen aus dem Bett klingeln, doch diesmal haben sie verpennt

Bei Path of Exile gab es Serverprobleme nach dem neuen Update. Doch diesmal sind nicht Hacker die Schuldigen.

Wie steht es um die Serverprobleme? Nach dem Patch 3.28.0c kam es zu großen Serverproblemen bei Path of Exile, die für etwa zwölf Stunden andauerten. Schuld waren dieses Mal zumindest keine Hacker, sondern ein Konfigurationsfehler, wie die Communitymanagerin Natalia_GGG auf Reddit mitteilte.

So sollen aus Versehen doppelt so viele Spieler auf einen Server geschickt worden sein als normalerweise üblich. Die Server sind dadurch entsprechend aus- und überlastet worden, was für Probleme beim Spielen gesorgt hat.

Eigentlich sollten die Entwickler solche Probleme schnell und einfach in den Griff bekommen können, doch die schliefen stattdessen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Path of Exile: Mirage sehen:

Notfallalarm klingelt nicht

Wieso haben die Entwickler verschlafen? Wie die Communitymanagerin Natalia_GGG auf Reddit erklärt, haben die Entwickler für einen Server-Notfall eigentlich einen extra Wecker. So sollen sie auch nach ihren Office-Zeiten geweckt werden, wenn es Probleme gibt.

Doch in der Nacht nach dem Patch durften die Entwickler seelenruhig weiterschlafen, denn das Alarmsystem wurde nicht ausgelöst. Der Bug habe die nötigen Parameter nicht getriggert, weshalb das System die Entwickler schlafen ließ.

Als die am nächsten Tag ins Büro kamen und eine Horde genervter Spieler auf dem Server vorfanden, konnte die Konfiguration jedoch schnell wieder repariert werden.

Was lernen die Entwickler daraus? Im Post erklärt die Communitymanagerin, dass man die Parameter, wann der Alarm ausgelöst wird, nach dem Vorfall angepasst hat. In Zukunft soll er den Entwicklern also wieder den Schlaf rauben, damit ihr in Ruhe grinden könnt.

Wie reagieren die Spieler darauf? Die Kommentare unter dem Post auf Reddit klingen fast so, als hätten sie den Post selbst gar nicht gelesen. So dürfen sich die Entwickler hier unermüdlich Anschuldigungen zu schlechten Servern, Lags und Serverproblemen anhören.

Dass die wohl der typische DDoS-Angriff sind, den die Entwickler regelmäßig abwehren müssen, scheint den frustrierten Gamern egal zu sein. Für sie gilt es einfach nur in Ruhe grinden zu können, was derzeit wieder nicht möglich scheint.

Die Serverprobleme frustrieren die Spieler zurecht. Dass dann noch ein Konfigurationsfehler für 12 Stunden Extra-Lags sorgt, führt bei den Spielern für eine Entladung der Emotionen. Was hinter den Problemen steckt und wieso sie so schwierig in den Griff zu bekommen sind, hat der Chef selbst verraten: Der Chef von Path of Exile 2 verrät, wieso die Server so lange Probleme hatten, gibt Hackern die Schuld