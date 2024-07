„Kann nicht glauben, dass sie das hinzugefügt haben“: Fans feiern die Inhalte der neuen Erweiterung von Path of Exile 

Nächste Woche erscheint die Erweiterung „Siedler von Kalguur“ für Path of Exile. Jetzt gab es einen Trailer, der auch neues Gameplay zeigt.

Am 26. Juli 2024 soll Patch 3.25 von Path of Exile für PC und Konsole erscheinen. Vor einigen Tagen gab es bereits einige Informationen von den Entwicklern zu den Features, auf die ihr euch mit dem neuen Update freuen könnt.

Jetzt konnten Fans sich über einen Trailer freuen, der die neue Erweiterung „Siedler von Kalguur“ vorstellt und unter anderem neues Gameplay zeigt:

Was zeigt der Trailer? Im Trailer zu „Siedler von Kalguur“ könnt ihr nicht nur einen ersten Blick auf das neue Gebiet werfen, das ihr in Path of Exile ab nächster Woche erkunden könnt. Ebenfalls wird ein neues Handelsmarkt-System für die Währung vorgestellt, sowie die Verbesserungen einiger Mechaniken angekündigt.

Unter anderem soll das Nahkampf-Gameplay verbessert worden sein. Doch nicht nur am Gameplay sollen ein paar Verbesserungen vorgenommen worden sein.

Ebenfalls soll es bessere Endgame-Inhalte und Erweiterungen für die Kampagne geben. In der neuen Erweiterung sollt ihr dazu die Möglichkeit haben, eure eigene Stadt aufzubauen und ihre Entwicklung zu beeinflussen.

Wie kommt das an? Viele Spieler äußern sich in ihren Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube) sehr positiv über die neue Erweiterung. Einige schreiben sogar, dass sie dafür zurück ins Spiel kommen würden, teilweise sogar nach mehreren Jahren Pause.

„Kann nicht glauben, dass sie das hinzugefügt haben“, schreibt ein User in seinem Kommentar. Für viele Spieler scheint vor allem die Aussicht, sich eine eigene Stadt zu erbauen, ein großer Grund zur Freude. Ein User schreibt in seinem Kommentar, dass dies die Veränderung sei, die lange nötig gewesen wäre.

„Es ist fast mehr ein neues Spiel im Spiel. Ich bin so aufgeregt“

Ein anderer Spieler schreibt, dass dies der City-Manager sei, den er nie erwartet habe, aber jetzt der, den er am meisten haben wolle. Neben dem Aufbau der eigenen Stadt freuen sich aber auch viele Spieler auf das neue Handelsmarkt-System und die Verbesserungen im Gameplay.

Path of Exile gilt schon seit vielen Jahren als Konkurrenz für Diablo. Natürlich halten die Entwickler selbst auch immer ein Auge auf Diablo. Der Chef hinter Path of Exile verriet in einem Interview jedoch, dass sie daraus nicht wirklich neue Erkenntnisse ziehen könnten: Chef von Path of Exile spricht über Diablo 4, sagt: „Wir konnten nicht viel davon lernen“