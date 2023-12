Schon ab 8. Dezember können alle „Path of Exile“-Fans in die neue Erweiterung „Affliction“ starten. Das ohnehin schon bis oben hin vollgepackte Hack and Slay wird so noch einmal deutlich umfangreicher. Neben drei neuen Aszendenz-Klassen und einer Reihe neuer Items soll auch ein beliebter Spielmodus nach einiger Abwesenheit seine Rückkehr feiern.

Was ist die Situation? Abgesehen vom Platzhirschen „Diablo“ aus dem Hause Blizzard Entertainment gibt es wohl kaum ein Hack and Slay, das an die Beliebtheit von „Path of Exile“ herankommt. Natürlich wollen aber zahlreiche weitere Genre-Vertreter ein Stück vom Kuchen abhaben, um welche Spiele es sich dabei handelt, erfahrt ihr in einem eigenen Artikel von uns.

Berühmt für seine immense Komplexität, an der nicht zuletzt der Skilltree Schuld trägt, punktet „Path of Exile“ auch damit, dass man bereits seit Release im Jahr 2013 kostenlos auf Monsterjagd gehen kann. Daran ändert auch die neue Erweiterung „Affliction“ nichts.

Einen ersten Eindruck liefert der Trailer:

Die neue Erweiterung „Affliction“ erscheint diesen Freitag

Was bringt die neue Erweiterung? Obwohl der offizielle Nachfolger des Hauptspiels bereits am 7. Juni 2024 in die geschlossene Beta startet, geizt Entwickler Grinding Gear Games nicht mit umfangreichen Änderungen und Erweiterungen für Teil Eins. Zusammengefasst erwartet die Spieler Folgendes:

„Affliction-Liga“: In diesem neuen Endgame-Modus begegnen den Spielern seltsame Irrlichter, die die Helden zum sogenannten „Virdischen Finsterwald“ führen. In diesem neuen Gebiet wimmelt es genretypisch nur so von Monstern. Mithilfe der Lichter soll die Plage, die den düsteren Wald im Griff hält, bekämpft werden.

Drei neue Klassen-Spezifikationen: Zum ohnehin schon hochkomplexen Skillsystem des Spiels kommen drei zusätzliche Aszendenz-Klassen, quasi Unterklassen zu eurer aktuellen Hauptklasse. Die drei nennen sich „Wächter der Maji“, „Hexenmeister des Nebels“, sowie „Finsterwald-Primalist“.

Außerdem wird es zahlreiche neue Items geben, darunter mehr als 15 völlig neue und einzigartige Gegenstände.

Das könnt ihr zusätzlich erwarten: Ein besonderes Highlight für langjährige Spieler könnte die Rückkehr von „Ultimatum“ darstellen. Der Spielmodus, der nur für kurze Zeit, nämlich zwischen April und Juli 2021, verfügbar war, wird ab Release der neuen Erweiterung fest ins Hauptspiel aufgenommen.

In „Ultimatum“ treffen die Spieler auf den sogenannten „Prüfungsmeister“, der wertvolle Beute im Angebot hat – vorausgesetzt, man stellt sich seinen knackigen Prüfungen. Gewinnt man den Kampf, stellt das Spiel einen vor die Wahl: Sichert man sich die Beute, oder setzt man alles, um den Gewinn bei einem erneuten Sieg zu verdoppeln? Insgesamt wird das Spiel nichts von seiner Schwierigkeit einbüßen, das gilt für diese, wie auch für vergangene Erweiterungen.

„Affliction“ wird also erneut für zahlreiche Stunden beschäftigen. Ab 8. Dezember erscheint die Erweiterung für den PC via Steam. Konsolenspieler müssen sich noch etwas länger gedulden. Auf Playstation und Xbox kann ab 13. Dezember losgespielt werden.

Habt ihr das Hauptspiel bereits gespielt? Oder seid ihr auf der Suche nach Alternativen? Wir haben eine Reihe davon vorgestellt.