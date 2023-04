Fans streiten seit Wochen, ob Path of Exile größer ist als Diablo 4 – Einer will die endgültige Antwort liefern

Seit Jahren gilt Path of Exile als der größte Konkurrent für den ARPG-Klassiker Diablo. Allerdings war auch lange Zeit beim Hack’n’Slay von Blizzard nichts los, bis Diablo 4 angekündigt wurde. Jetzt ist die Diskussion darüber, welches Spiel eigentlich größer ist, wieder entbrannt. Ein Spieler will das jetzt endgültig klären und versucht das mit Daten von Google.

Was steckt hinter dem Streit? Path of Exile erschien 2013, ein Jahr nach Diablo 3. Das Action-RPG zeichnet sich durch stärkere Core-Mechaniken, dutzende Build-Möglichkeiten und riesige Skill-Trees aus. Der große Unterschied: Path of Exile ist kostenlos.

Im Kern nimmt Path of Exile das, was Fans an Diablo 2 geliebt haben, welches in großen Teilen der Community bis heute als das beste Diablo gilt. Das führte recht bald zu einer Konkurrenz, mit der etwa Path of Exile 2 als Gegenpol zu Diablo 4 angekündigt wurde.

Diese Konkurrenz griff auch auf Spieler über, die sich nun streiten, welches Franchise besser sein mag. Einer hat sich sogar die Website PlayDiablo4.com gekauft und auf Path of Exile weitergeleitet.

Jetzt, kurz vor dem Release von Diablo 4, ist die Frage nach dem größeren ARPG wieder aktuell.

Das ist die Antwort: In einem Thread auf Reddit zeigt der Nutzer UsualInitial die Such-Anfragen zu Path of Exile und Diablo 4 in den letzten 4 Jahren. Das Ergebnis ist, dass Path of Exile selbst zu seiner Spitze 2019 lediglich 60 % vom Interesse von Diablo 4 zur Open Beta erreichen konnte.

An der Diskussion beteiligen sich hunderte Nutzer mit über 970 Kommentaren, darunter auch Kritiker. Die zeigen etwa: das Bild stimmt nicht. Geht man weiter zurück, ist Path of Exile durchaus größer, wenn auch nicht viel. Selbst Diablo 3 hatte aber mehr Interesse.

Dennoch sind sich viele einig: zum Release wird Diablo 4 mit Sicherheit größer. Die Beta zeigt nur einen Bruchteil dessen, was möglich ist.

Ihr findet hier einige spannende Alternativen zu Diablo 4 und im Video zeigen wir euch 5, die nicht Path of Exile sind:

„Diablo 4 wird mehr Umsatz im ersten Monat machen als PoE in seiner ganzen Existenz“

Erstaunlich viele Nutzer beteiligen sich weniger am Streit, sondern sagen etwa, dass die beiden Spiele völlig andere Zielgruppen haben. Path of Exile wolle vor allem Core-Gamer anlocken, Diablo sei das absolute Casual-Spiel.

Das würde sich auch gar nicht ausschließen: Path of Exile profitierte davon, dass Diablo 3 lange Zeit einfach so weiterlief. Man habe halt beide Spiele gleichzeitig gezockt und immer das, wo gerade eine neue Season gestartet ist.

Einige stimmen zu, dass sie sich auf Diablo 4 freuen und mittlerweile keine Lust mehr auf PoE haben. Sie brauchen einfach „frischen Wind“. Wer Path fo Exile liebe, werde vermutlich nicht oder nicht lange wechseln, aber der größere Teil werde bei Diablo 4 landen. Selbst Spieler mit tausenden Stunden in beiden Spielen stimmen zu: Diablo 4 habe bisher einfach zu viel richtig gemacht.

Wichtig sei auch, dass die beiden Spiele einfach „in einer völlig anderen Liga“ spielen würden. Diablo 4 könne schon im ersten Monat mehr Umsatz machen, als Path of Exile seit seinem Release. MeinMMO-Leser Tronic48 etwa schreibt:

Die können da bringen was sie wollen. PoE war und wird auch nie ein Konkurrent sein, Diablo 4 (genauso wie auch D3) spielt einfach in einer ganz anderen Liga. Und ein guter Talentbaum macht noch lange kein gutes Game. PoE fehlt es einfach an so viel mehr und wer das nicht sieht, bis jetzt auch nie bemerkt hat, dem ist das sowieso egal. […]

Path of Exile sei kein schlechtes Spiel, nur lediglich nicht vergleichbar mit dem Umfang, den Diablo biete. Die Diskussion zieht sich allerdings durch viele Threads auf Reddit und auch Artikel auf MeinMMO. Eine endgültige Antwort außer: „Spielt, was euch besser gefällt“, wird es vermutlich nie geben.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PC, PlayStation und Xbox. Ihr findet alle Infos hier in der Übersicht:

