Diablo 4 Klassen-Ranking: Nach der Beta steht eure einst unbeliebteste Klasse auf Platz 2

Die Beta-Tests haben seinen Platz an der Spitze nur noch bestätigt. Mit seinen spaßigen Builds, in denen ihr eure Gegner verflucht oder sie gegen Horden untoter Handlanger kämpfen lässt, überzeugt die Klasse auf allen Ebenen.

Das ist die Zauberin: Was wäre ein Diablo ohne eine Magier-Klasse. So gibt es auch in Diablo 4 Zauberinnen und Zauberer, mit denen ihr eure Gegner wahlweise verbrennen, einfrieren oder mit Blitzen bewerfen könnt.

Das ist der Druide: Sie führen in ihren Angriffen den Zorn der Natur und haben Zugriff auf Erd- und Windmagie. Doch die besondere Eigenschaft der Druiden ist ihre Fähigkeit, sich in Tiere zu verwandeln. Als Werwölfe und Bären nutzen sie ihre Klauen und Reißzähne, um ihre Feinde zu zerfetzen.

Der Barbar rutschte dadurch weiter nach unten auf den letzten Platz. Für die Fans der Klasse gibt es aber noch Hoffnung, dass sie spaßiger wird und vor allem als Nahkämpfer an vorderster Front auch was aushält. Bis zum Release sind ja noch einige Monate und somit etwas Zeit für weitere Balance-Anpassungen.

Der Barbar hatte schon vor der Beta keinen besonders guten Stand in den Umfragen. In unserer Klassenumfrage auf MeinMMO war nur die Zauberin weniger beliebt als der Barbar, wodurch er auf Platz 4 landete. Doch nach der Beta erlebte die Zauberin einen starken Aufstieg.

Nach der Ankündigung aller Klassen von Diablo 4 hatten wir euch in einer Umfrage gefragt, welche davon für euch am spannendsten und spaßigsten klingt. Ihr habt uns zahlreich geantwortet und ein Beliebtheits-Ranking aufgestellt.

