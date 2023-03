Diablo 4: Alle Klassen im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Das Action-RPG Diablo 4 erscheint im Sommer 2023. Wir wollten von euch wissen, mit welcher Klasse ihr in das Spiel durchstarten werdet, sobald es erschienen ist. Hier sind eure Antworten.

In wenigen Tagen ist es so weit: Die Beta zu Diablo 4 steht an und wird erst für die Vorbesteller und eine Woche später für alle spielbar sein.

Im Gegensatz zu vorherigen Diablo-Spielen könnt ihr in D4 euren Helden in einem ausführlichen Charakter-Creator selbst erschaffen. Einen Gender-Lock gibt es nicht, ihr habt also die freie Wahl.

Wir wollten wissen, welche der 5 angekündigten Klassen von Diablo 4 euch bis jetzt am meisten gefallen hat. Hier ist das Ranking der beliebtesten Klassen, die basierend auf eurer Wahl entstanden ist.

Update: Dieser Artikel erschien ursprünglich am 10. Dezember und wurde nun mit neuen Infos zur Beta und dem Druiden versehen.

Platz 5: Zauberin

Stimmen: 14,67 % (393)

Was ist das für eine Klasse? Die Zauberin ist eine typische Magier-Klasse, die über die Elemente Feuer, Eis und Blitz herrscht. Sie wurde von den Entwicklern als eine “High Risk, High Reward”-Klasse beschrieben. Das bedeutet also, dass sie zwar sehr hohen Schaden austeilen kann, aber auch schnell ins Gras beißt, wenn man nicht aufpasst.

Die Fähigkeiten der Zauberin teilen sich neben den Elementen zusätzlich auf in:

Minor Destruction, also geringe Zerstörung – Diese Skills verbrauchen kein Mana oder regenerieren es sogar und verursachen dafür kleineren Schaden (Lightning, Frost Bolt, Fire Bolt)

Major Destruction, also starke Zerstörung – Die wuchtigen Schadensskills, die entsprechend viel Mana kosten (Fireball, Ice Shards, Chain Lightning)

Conjurations Skills, also Fähigkeiten, die etwas beschwören – Das kann ein Blitzspeer sein, der auf dem Kampffeld rumfliegt und Schaden anrichtet oder eine Feuerhydra, die als Auto-Geschütz fungiert.

Die einzigartige Klassen-Mechanik der Zauberin ist das Enchantment. Ihre Fähigkeiten können entweder aktiv eingesetzt werden oder in die Enchantment-Slots gesockelt werden. Dadurch werden sie zu passiven Effekten, die andere Skills beeinflussen können. Insgesamt können bis zu 3 Fähigkeiten in die Enchantment-Slots gepackt werden.

Platz 4: Barbar

Stimmen: 14,78 % (396)

Was ist das für eine Klasse? Barbaren sind physische Nahkämpfer, wie sie im Buche stehen. Sie kämpfen immer an der vordersten Front und ihre Fähigkeiten spiegeln das wider. Als Ressource für ihre Fähigkeiten nutzen sie im Kampf Fury.

Sie wird von den kostenlosen Basis-Skills generiert und von den mächtigen Fury-Skills wieder verbraucht. Aber auch einige defensive Fähigkeiten des Barbaren benötigen Fury, wenn auch nicht alle.

Die einzigartige Klassen-Mechanik des Barbaren ist das Arsenal. Als Meister der Waffen kann die Klasse bis zu 4 verschiedenen Waffen ausrüsten und im Kampf zwischen ihnen fließend wechseln.

Zweihand-Knüppelwaffe

Zweihand-Klingenwaffe

2x Einhandwaffen

Die Waffen werden außerdem auch automatisch gewechselt, wenn sie für bestimmte Skills benötigt werden. Ihr müsst euch also nicht drum kümmern. Das hat aber auch den “Nachteil”, dass die Fähigkeiten ohne die jeweils notwendige Waffe nicht ausgeführt werden können. Es ist daher wichtig, die 4 Waffen-Slots immer entsprechend zu belegen.

Platz 3: Jägerin

Stimmen: 17,88 % (479)

Was ist das für eine Klasse? Die Jägerin zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Mobilität aus und ihre Fähigkeit, zwischen Nah- und Fernkampf hin und her zu wechseln. Als Waffen nutzt sie wahlweise Dolche, Schwerter, Bögen oder Armbrüste.

Um ihre Feinde zu vernichten, nutzt die Jägerin Fallen und kann ihre Waffen mit verschiedenen Effekten belegen. Dazu gehören zum Beispiel Gift, Schatten und Eis, aber es soll noch mehr geben. Diese Effekte kann sie im Kampf fließend ändern und auch ihren Gruppenmitgliedern verleihen.

Die klassenspezifische Mechanik der Jägerin sind die Klassenspezialisierungen, die sie im Kampf verstärken. Insgesamt gibt es 3 davon:

Shadow Realm lässt euch in die Schattenwelt entkommen, wo ihr vor Feinden sicher seid. Ihr könnt die Feinde aber mit euch in diese Welt reinschleppen, um sie dort zu erledigen.

Combos lassen euch durch den Einsatz von Basis-Skills Punkte aufbauen. Diese werden dann durch andere Fähigkeiten verbraucht, um besondere Effekte zu aktivieren.

Exploit Weakness lässt euch Gegenangriffe ausführen, die zusätzlichen Schaden an Feinden verursachen, die gerade eine Fähigkeit vorbereiten.

Es kann immer nur eine der 3 Spezialisierungen gleichzeitig aktiv sein und sie werden in den Quests der Jägerin eine Rolle spielen.

Platz 2: Druide

Stimmen: 19,75 % (529)

Was ist das für eine Klasse? Druiden sind die Hüter der Natur in Sanctuario und nutzen ihre Macht, um die Horden der Hölle auszulöschen. Die Klasse kann sowohl physische Angriffe austeilen, als auch zaubern. Doch im Gegensatz zu den eigentlichen Zauberern beherrschen die Druiden die Magie des Windes und der Erde.

Die Fähigkeiten der Klasse verursachen Tornados, Windstürme, Erdrutsche und Erdbeben, die alles um euch herum verwüsten. Ihr könnt die Kraft der Natur aber auch zur Verteidigung nutzen, etwa in Form eines Windschildes oder einer Erdpanzerung.

Die Verbundenheit mit der Natur zeigt sich außerdem durch die Begleiter der Druiden. Im Kampf können den Druiden Wölfe, Raben und lebendige Pflanzen zur Seite stehen. Sie selbst können sich ebenfalls verwandeln. So kann ein Druide in Form eines Bären seine Gegner zerfleischen.

Die Klassenmenchanik des Druiden erlaubt euch, von Gegnern Opfergaben zu erbeuten und sie dann an Gottheiten zu opfern. Wenn richtige Gaben abgeliefert wurden, erhaltet ihr dafür dauerhaften Segen einer Gottheit und genießt dadurch bestimmte Vorteile.

Platz 1: Totenbeschwörer

Stimmen: 32,92 % (882)

Was ist das für eine Klasse? Totenbeschwörer sind in Diablo die Hüter der Balance zwischen Leben und Tod. Passend dazu werdet ihr im Kampf daher Sensen als eure Waffen führen und dunkle Magie nutzen, die euch Macht über Untote verleiht.

Die Totenbeschwörer benötigen für ihre Skills zwei verschiedene Ressourcen:

Essence ist die primäre Ressource und füllt sich automatisch langsam auf. Der Einsatz bestimmter Fähigkeiten kann den Vorgang aber beschleunigen.

Leichen hingegen werden generiert, wenn ihr Gegner erledigt. Sie werden für die Ausführung verschiedener Skills benötigt. Mehr Leichen können außerdem mit der Fähigkeit Decompose generiert werden.

In Diablo 4 habt ihr zwar die Wahl, ob ihr als Beschwörer mit eurer untoten Armee oder lieber alleine unterwegs sein könnt, aber die besondere Mechanik der Klasse ist komplett auf die Anpassung eurer Minions ausgelegt.

Mit dem Buch der Toten könnt bei den Skelett-Kriegern, Skelett-Magiern und dem Golem entscheiden, ob sie lieber defensiv oder offensiv kämpfen oder ihnen sogar eigene Spezialisierungen verleihen. Generell gilt der Totenbeschwörer aktuell als die vielseitigste der 5 Starterklassen von Diablo 4.

Während der Game Awards 2022 hat Blizzard einen neuen Trailer zu D4 veröffentlicht, in dem zum ersten Mal ein extrem wichtiger Charakter gezeigt wird:

