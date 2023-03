In Diablo 4 bestimmt ihr selbst, wie ihr ausseht – So funktioniert’s

In Diablo 4 könnt ihr euren Helden so formen, wie ihr es euch wünscht. Verschiedene Möglichkeiten lassen sich aus diesen Freiheiten formen und deshalb erklären wir euch, wie das System dahinter funktioniert und was ihr alles selbst gestalten dürft.

Kann ich das Aussehen meines Helden verändern? Diablo 4 soll laut den Entwicklern Freiheiten bieten, wie man seinen Helden gestalten darf. Das System, das nun jahrelange Fans von Diablo 1 – 3 kennen, wird der Vergangenheit angehören. Ihr werdet vor eurer Reise die Wahl haben, euren Helden verschiedene Haut-, Haar- und Augenfarben, sowie Schminke, neue Haare und Schmuck zu verleihen – jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt.

Zusätzlich soll ein Transmog-System sowie Skins aus dem Ingame-Shop eure Kreativität unterstützen, damit ihr euren Helden in Gewänder hüllen könnt, die ihr toll findet. Wie das funktioniert, erklären wir euch im folgenden Absatz.

Freiheiten, Transmog und Skins aus dem Shop

So funktioniert die Anpassung eures Aussehens: Für jede Klasse könnt ihr zwischen dem Geschlecht und einer Auswahl an verschieden vorgefertigten Gesichtern aussuchen. Danach lassen sich Feinheiten wie Farben, Haare, Schminke sowie Schmuck auswählen. So zeigt Diablo 4 selbst auf Twitter, wie das System funktioniert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nach euren Anpassungen ist jedoch noch nicht Schluss, denn auch Diablo 4 bietet Transmog. Mit diesem könnt ihr selbst entscheiden, welche Rüstung ihr anzieht und in welcher Farbe ihr sie färben wollt, ohne starke Rüstungen ausziehen zu müssen.

Eine Rüstung mit verschiedenen Farben (via wowhead.com)

Sollte euch das jedoch nicht reichen und die Rüstungen im Spiel sind nichts für euch, so besucht doch den Ingame-Shop. Dieser wird euch stetig mit neuen Skins für Rüstungen überraschen, die ihr für Echtgeld erwerben könnt.

So sieht der Skin-Shop in Diablo 4 aus (via wowhead.com)

Anpassungen im Gesicht sind limitiert: Wer mit Diablo 4 nun gehofft hat wie in Dark Souls oder Elden Ring seinen Helden zu deformieren und ihn mit einer kunterbunten Farbpalette zu überziehen, der wird enttäuscht sein. Ihr werdet Freiheiten in der Gestaltung eures Helden haben, doch was das Gesicht angeht seit ihr im Vergleich zu Dark Souls stark limitiert. Proportionen im Gesicht werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verändern lassen.

Ihr könnt eine Auswahl an Gesichtern treffen, aber nachdem ihr dieses Gesicht mit Farben und Schmuck eingetütet habt, ist euer Held bereits fertig erstellt.

Macht es euch etwas aus, dass Diablo 4 euch so in eurer Fantasie limitiert oder ist es euch egal und ihr freut euch eher auf das Gemetzel auf dem Schlachtfeld? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Diablo 4: Die Beta startet diese Woche – Das Wichtigste in 2 Minuten