Diablo 4: Alles zum Endgame und wie euch Blizzard weiterhin unterhalten will

Diablo 4 wird auch ein eigenes Endgame bieten und mit ihm werdet ihr nach und nach konfrontiert werden. Wir zeigen euch deshalb in unserer Übersicht, welche Aktivitäten ihr nach dem Leveln eures Helden angehen könnt, um euch zu beschäftigen.

Wann beginnt das Endgame in Diablo 4? Im Grunde beginnt das Endgame erst, wenn ihr die Kampagne abgeschlossen und das maximal Level erreicht habt. Danach habt ihr freie Bahn auf allerlei Aktivitäten, die ihr so im Hack&Slay angehen könnt. Wir zeigen euch welche für euch interessant sein könnten und erklären euch zudem wie sie funktionieren.

Das hat Diablo 4 an Endgame zu bieten

Erst mit dem maximal Level von 100 Stufen wird Diablo 4 interessant, denn ab da beginnen die wirklich herausfordernden Aktivitäten für eure Helden. Beginnen wir nun mit der ersten Aktivität:

Der Baum des Flüsterns

Der Baum des Flüsterns (via fandom.com)

Was ist das für eine Aktivität? Der Baum des Flüsterns stellt eine der Endgame-Aktivitäten dar, die Diablo 4 zu bieten hat. Dieser Baum wird euch regelmäßig mit neuen Aufträgen versorgen, die ihr angehen könnt. Erledigt ihr diese, werdet ihr mit Loot, Gold und Gefälligkeiten belohnt. Später könnt ihr eure angesammelten Gefälligkeiten beim Baum für mehr Loot eintauschen.

Welt-Event: Helltide (Höllenflut)

Was ist das für eine Aktivität? Blizzard hat ein besonderes Event für die offene Welt entwickelt, welches erst bei euch auftritt, wenn ihr Weltschwierigkeit “Albtraum” freigeschaltet und aktiviert habt. Das Event heißt auf Deutsch Höllenflut und sorgt dafür, dass Dämonen von Lilith auf Sanktuario ihr Unwesen treiben. Sie sind mächtiger und stärker als ihr.

Tötet ihr eines dieser Biester, lassen diese “Glut”-Items fallen. Diese könnt ihr dann an einer besonderen Höllenflut-Kiste einlösen, um Loot zu erlangen. Seid jedoch vorsichtig, denn diese Glut wird fallengelassen, sobald ihr sterben solltet. Ihr könnt diese jedoch erneut aufheben, falls ihr sie finden solltet.

Albtraum-Dungeons

Was ist das für eine Aktivität? Albtraum-Dungeons befinden sich auf demselben Level wie die Albtraum-Schwierigkeit und sind Dungeons mit knackigen Gegnern und gutem Loot. Habt ihr diese freigeschaltet, werden dank der Albtraum-Siegel Modifikatoren festgelegt, die den Dungeon noch schwerer machen. Desto mehr Siegel ihr sammelt, desto schwieriger wird es.

Solltet ihr schwierigere Weltschwierigkeiten angehen, werden auch weitere Albtraum-Dungeons im Laufe der Zeit freigeschaltet.

Felder des Hasses – PvP

Was ist das für eine Aktivität? Es handelt sich hierbei um große Areale in der Open-World, die für PvP verwendet werden. In diesem können sich Spieler treffen und mit verschiedenen Builds gegenseitig messen. Es lassen sich dann Materialien ergattern, die dann an einem Altar gegen kosmetische Items ausgetauscht werden können.

Es ist kein direktes Endgame jedoch sehr wahrscheinlich, dass viele Spieler mit starken Endgame-Builds euch vernichten werden. Seid also gewarnt, falls ihr als frisch gebackener Held diese Areale betretet.

Was ist mit den Seasons? Diablo 4 soll ein Service-Game werden, indem Spieler stetig mit neuen Inhalten versorgt werden, damit der Spaß nie aufhört. Kommende Seasons könnten also nicht nur neue kosmetische Items bringen, sondern auch saisonale Aktivitäten, die wie in Path of Exile für frischen Wind sorgen. Es lässt sich jedoch vor dem Release noch nicht abschätzen, was genau Blizzard geplant hat.

Beachtet auch, dass wir alle Infos zusammengetragen haben, die bislang über das Endgame bekannt sind. Sollten sich weitere Informationen kundtun, werden wir diesen Artikel natürlich aktualisieren. Was haltet ihr vom Endgame-Angebot? Seid ihr zufrieden? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

