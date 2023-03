Diablo 4: Werdet ihr die Vorbesteller-Beta zocken?

Noch diesen Monat ist es so weit und Diablo 4-Fans können das Spiel in der Beta anspielen. Die Vorbesteller haben dabei einen Vorsprung gegenüber allen anderen. Nun wollen wir von euch wissen: Nehmt ihr an der Vorbesteller-Beta teil?

Der neueste Teil der Action-RPG-Reihe wird noch dieses Jahr seinen großen Release haben. Doch schon bald könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen. Noch im März startet die Beta.

Diablo 4 liefert euch dabei zwei verschiedene Zeiträume. An einem Wochenende dürfen nur die Vorbesteller einen Blick in das Spiel werden. Am darauffolgenden Wochenende ist die Beta dann für alle zugänglich.

Wann findet die Beta statt? Die Vorbesteller Beta wird am Freitag, dem 17. März um 18:00 Uhr an den Start gehen. Dann habt ihr Zeit bis Montag, den 20. März um 21:00 Uhr.

Eine Woche später, am Freitag, dem 24. März 2023 um 18:00 startet die offene Beta. Auch diese geht bis Montag, den 27. März 2023 um 21:00 Uhr.

Euch stehen dabei der Prolog und Akt 1 zur Verfügung. Zur Vorbesteller-Beta könnt ihr lediglich Jägerin, Barbar und Zauberin spielen und die Stufe ist bis 25 beschränkt.

Nun möchten wir von euch wissen, ob ihr an der Vorbesteller-Beta von Diablo 4 teilnehmt.

Diablo 4: Welche Klasse passt zu mir? 10 Fragen, die euch bei der Entscheidung helfen

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns in der Umfrage, ob ihr bei der Vorbesteller-Beta mitmacht, euch noch nicht entschieden habt oder nicht spielt. Jeder hat dabei nur eine Stimme und ihr könnt eure Wahl im Nachhinein nicht mehr abändern.

Wann ist der Release von Diablo 4? Der große Release von Diablo 4 wird am 6. Juni 2023 für PC, Playstation und Xbox stattfinden .

Erzählt uns auch gerne in den Kommentaren den Grund eurer Entscheidung. Wollt ihr am liebsten sofort einen Blick in das Spiel werfen und könnt die Vorbestellter-Beta kaum erwarten? Oder wartet ihr lieber bis zur Open Beta, bei der alle interessieren, Spieler teilnehmen können, auch wenn diese erst eine Woche später stattfindet?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!

Hier findet ihr alle Infos zu Diablo 4: Release, Beta, Klassen und Gameplay in der Übersicht.