Action-RPG auf Steam mischt Diablo und PoE, hat über 10.000 positive Bewertungen – „Das ist Diablo 4“

Diablo 4 lässt weiterhin auf sich warten, doch auf Steam erntet das Action-RPG Last Epoch tausende positive Bewertungen. Dabei erinnert der Titel an eine Mischung aus Path of Exile und Diablo. Last Epoch startet jetzt sogar den ersten Test für den Multiplayer.

Was ist Last Epoch? Last Epoch ist ein „Hack & Slay“-Action-RPG des amerikanischen Entwicklerstudios Eleventh Hour Games. Neben 15 Meisterklassen und einer Vielzahl anpassbarer Skills zeichnet sich Last Epoch vor allem durch seine Zeitreisemechanik aus.

Neben dem aktuell bereits verfügbaren Singleplayer soll es zukünftig auch einen Multiplayer geben, an dem das Team von Eleventh Hour Games derzeit arbeitet. Des Weiteren ist ein Ingame-Shop mit Mikrotransaktionen geplant, in dem Skins, Haustiere und Zaubereffekte gekauft werden können.

Last Epoch befindet sich derzeit im Early Access und ist auf Steam erhältlich. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Informationen zu einer möglichen Konsolen-Version für beispielsweise Xbox Series S/X und PlayStation 5.

Wieso wirkt Last Epoch wie eine Mischung aus Diablo und Path of Exile?

Last Epoch ist ein klassisches Hack’n’Slay und erinnert dementsprechend an bekannte Vertreter des Genres. MeinMMO zeigt euch, welche Aspekte von Diablo oder Path of Exile ihr in Last Epoch wiedererkennt:

Umfang der Klassen und Skill-Trees (Path of Exile)

Crafting- und Ausrüstungssystem (Path of Exile)

Das Design der Klassen (Diablo 2)

Die Skills und der Aufbau der Skills (Diablo)

Wenn ihr noch mehr darüber lesen wollt, warum Last Epoch wie ein Mix aus Diablo und Path of Exile wirkt, hat euch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus einen Überblick verschafft:

Neues Spiel Last Epoch sieht aus wie ein Mix aus Path of Exile und Diablo 2

Was zeichnet Last Epoch aus? Last Epoch hebt sich vor allem durch die Art und Weise wie die Klassen funktionieren von anderen Action-RPGs ab.

Es gibt fünf Starter-Klassen, von denen ihr eine auswählen könnt. Jede dieser fünf Starter-Klassen besitzt jeweils drei Spezialisierungen zur Weiterentwicklung. Insgesamt stehen euch dadurch 15 Spezialisierungen zur Verfügung, die über eigene und einzigartige Skills verfügen.

Eine Übersicht der Klassen in Last Epoch.

Tausende positive Bewertungen auf Steam

Wie bewerten die Spieler Last Epoch? Mit über 10.000 positiven Bewertungen sind 87 % aller Rezensionen, die Last Epoch auf Steam bis zum 17. Mai 2022 erhielt, positiv. Das spiegelt sich auch in den Formulierungen der Spieler wider. MeinMMO zeigt euch eine Auswahl der Steam-Rezensionen:

greekgoddessofsky via Steam: „Sehr ähnlich zu Diablo und Path of Exile, aber viel bessere Grafik. […] Gut gemacht.“

Taumaril via Steam: „Das ist jetzt schon ein starkes Game, mit noch spürbar Potenzial nach oben. […] Ich finde, das Spiel ist besser als Diablo 3.“

manituan via Steam: „Es mangelt an Abwechslung in Bezug auf realisierbare Builds und Optionen für das Endgame, aber ich denke, es ist besser als jedes andere Action-RPG, das derzeit auf dem Markt ist. Das Potenzial ist wahnsinnig.“

XPXVIIl via Steam: „Das ist Diablo 4!“

djoudimalika0 via Steam: „Ich finde dieses Spiel erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich in der BETA-Phase befindet.“

Lensflare via Steam: „Eines der besten Action-RPGs, die es gibt! Es gibt Innovationen und frische Ideen und Konzepte, die dieses Genre nach vorne bringen.“

trevorcrowley40 via Steam: „Dieses Spiel ist eure Zeit wert, wenn ihr ein Fan von Action-RPGs seid. Es ist erfrischend und schön, ein modernes Spiel zu haben, das schließlich in der Lage sein wird, online oder offline gespielt zu werden.“

Erster Community-Test für den Multiplayer

Welche Informationen haben wir zum Multiplayer? Das Team von Eleventh Hour Games hat kürzlich ein Update zu dem Entwicklungsstand des Last Epoch Multiplayers veröffentlicht. Darin heißt es, dass das Team den aktuellen Entwicklungszyklus auf September 2022 ausdehnt und den ersten Community-Test für den Multiplayer startet.

In dem bis September ausgedehnte Entwicklungszyklus steht der Feinschliff des Multiplayers, der Performance und des Kampfes an. Man wolle in diesem Zyklus die Aufmerksamkeit nicht mehr zwischen Einzelspieler und Multiplayer aufteilen, sondern effizient an „großen und verzweigten Aufgaben“ arbeiten.

Zuletzt überarbeitete das Team den Ladevorgang in Last Epoch, um sicherzustellen, dass das Hin- und Herreisen ein „schnelles und nahtloses Erlebnis“ ist.

Außerdem haben die Entwickler Fortschritte bezüglich der Diagnostik und Behebung von Fehlern im Multiplayer verkündet. Probleme können demnach jetzt schneller erkannt und behoben werden.

Könnt ihr an dem Multiplayer-Test teilnehmen? Eleventh Hour Games bittet in dem Update darum, keine Bewerbungen für eine Teilnahme an Community-Tests einzureichen.

Die Teilnehmer des aktuellen ersten Tests stehen bereits fest und wenn es zukünftig wieder möglich sein sollte, sich für einen Test zu bewerben, dann wird dies angekündigt.

