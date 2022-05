Diablo 3: Season 26 ist jetzt noch besser – Nutzt den Kopfgeld-Bonus aus

Blizzard erklärt dazu, dass die Beuteraten von Belohnungen durch den Bonus nicht verändert werden. Ihr bekommt also einfach doppelt so viele Würfel.

Was ist der Bonus? Ihr erhaltet seit dem 12. Mai bis zum Ende von Season 26 die doppelte Menge an Horadrischen Würfelchen, wenn ihr eure Belohnungen bei Tyrael abholt. Das könnt ihr jetzt im Spiel direkt ausprobieren, wenn ihr mit einem Saison-Charakter in einem Akt fünf Kopfgelder abschließt und euch anschließend bei Tyrael die Belohnungen abholt. Statt eines Würfelchens gibt es dann gleich zwei ins Inventar.

Das zweite Geschenk an die Spieler ist ein Endgame-Feature, das in S26 aktiviert wurde und jetzt für immer im Spiel bleibt.

Insert

You are going to send email to