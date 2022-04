Diablo 3: Season 26 startet diese Woche – Das Wichtigste in 2 Minuten

Der Start von Season 26 in Diablo 3 steht vor der Tür. Wir zeigen euch die Sets, das Thema und die wichtigsten Änderungen.

Wann startet Season 26? Am Freitag, den 15. April 2022 geht’s los. Season 26 startet für PC-Spieler an dem Tag um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Auf den Konsolen müsst ihr vermutlich wieder länger auf den Start warten. Von vergangenen Seasons weiß man, dass die Starts etwa um 2:00 Uhr am Samstagmorgen auf PlayStation, Xbox und Switch aktiviert wurden.

Checkliste für Season 26 – Saisonthema, Starter-Sets, Balance-Änderungen

Das Saisonthema: Für die neue Season 26 hat Blizzard sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine neue Aktivität, in der ihr Horden von Gegnern plattmacht. Der Hallende Alptraum. Das funktioniert, indem ihr von Portalwächtern in Großen Nephalemportalen einen „Erstarrten Schrei“ looten könnt. Den könnt ihr dann, wie einen Flechtring, an Kanais Würfel umwandeln und öffnet damit ein Portal.

Im Portal kämpft ihr dann gegen Gegner-Wellen, die immer stärker werden. Ihr kämpft darin um euer Überleben und werdet zum Schluss dafür belohnt. Lest hier mehr zum Saisonthema von S26:

Diablo 3 erfrischt das Endgame in Season 26 mit einem neuen Modus – Das ist „Echoing Nightmare“

Starter-Sets mit Haedrigs Geschenk in S26

Diese Sets gibt es: Wenn ihr einen Saison-Charakter in Season 26 spielt, dann nehmt ihr an der kostenlosen Saisonreise teil. Für das Lösen von Kapitel 2, 3 und 4 erhaltet ihr Haedrigs Geschenk mit Teilen eines Sets. Öffnet ihr alle Geschenke mit derselben Klasse, erhaltet ihr damit ein vollständiges Klassenset.

In Season 26 erhaltet ihr folgende Sets aus Haedrigs Geschenk:

Balance-Änderungen in Patch 2.7.3 an Sets

Was ändert sich? Balance-Anpassungen gibt es beim Barbaren, beim Kreuzritter und beim Mönch.

Barbaren bekommen ein überarbeitetes Raekors-Set, das mit einem stärkeren Waffenwurf trumpft. Der Spielstil soll sich jetzt besser anfühlen und das Set hat seine eigene Identität.

Kreuzritter mit Dornen spielen sich nun etwas anders. Das Set von Norvalds wütender Eifer war den Entwicklern zu stark, weshalb sie es nerften. Als Ausgleich verbesserte man den Nutzen von Dornen des Ansuchers.

Mönche erhalten Änderungen beim Innas-Mantra-Set, denn mit dem Feuerangreifer performte es den Entwicklern zu stark. Außerdem wurde „Mystischer Verbündeter“ angepasst, damit es sich besser spielen lässt.

Wie gefallen euch die Inhalte und Änderungen von Season 26? Findet ihr, dass Diablo 3 sich damit wieder, zumindest für ein paar Tage, lohnt? Oder braucht das Spiel auf andere Weise frischen Wind, damit es euch nochmal begeistern kann? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Vielleicht habt ihr auch ein größeres Ziel und wollt euch mit anderen Spielern in Rekorden messen. Wer trägt eigentlich gerade den Rekord für das höchste Paragon-Level in Diablo 3?