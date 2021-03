Diablo 3: Was ist Dornenschaden und wann setzt man das ein?

Was bedeutet Dornenschaden in Diablo 3? Wir zeigen euch hier, was ihr mit diesem Attribut anfangen könnt und bei welchen Klassen es zum Einsatz kommt.

Was bedeutet Dornenschaden? Diese Art von Schaden steht in Diablo dafür, dass sie auf Angreifer reflektiert wird. Werdet ihr von einem Gegner getroffen und ihr selbst verfügt über Dornenschaden, dann wird dieser Dornenschaden automatisch dem Gegner zugefügt. Ohne, dass ihr selbst zuhauen müsst.

Ihr könnt euch das so vorstellen, dass eure Rüstung wortwörtlich über Dornen verfügt. Kleine spitze Stacheln. Haut, schießt oder tritt ein Gegner dann auf die Rüstung, verletzt er sich dann automatisch an den Stacheln auf eurer Rüstung. Etwa so funktioniert das auch in Diablo 3. Das Spannende ist, dass Builds des Kreuzritters sich komplett um diese Art von Schaden drehen.

So setzt ihr Dornenschaden ein – Builds

Dornenschaden auf seltenen Items: Bei den normalen blauen und gelben Items in Diablo 3 könnt ihr als Affixe Dornenschaden sehen. Doch auch legendäre Gegenstände und Set-Teile drehen sich um den Dornenschaden.

In der Regel macht sich Dornenschaden erst wirklich bemerkbar, wenn er doll verstärkt wird. Wie bei dem Ansucher-Set des Kreuzritters.

So definiert Diablo 3 den Dornenschaden

Ein beliebter Build: Gerade bei Kreuzrittern sind Dornenbuilds beliebt. Ein Set, das diese Schadensart voll ausnutzt, ist das Set “Dornen des Ansuchers“.

Ihr erkennt bereits an den Setboni, weshalb diese Items so stark sind.

2er Bonus: Euer Dornenschaden wird allen Gegnern innerhalb von 15 Metern zugefügt. Er wird jeweils 2 Sek. lang um 90 % erhöht, wenn ihr einen Gegner mit ‘Bestrafen’ oder ‘Schlitzen’ trefft oder einen Angriff blockt. Dieser Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar.

Euer Dornenschaden wird allen Gegnern innerhalb von 15 Metern zugefügt. Er wird jeweils 2 Sek. lang um 90 % erhöht, wenn ihr einen Gegner mit ‘Bestrafen’ oder ‘Schlitzen’ trefft oder einen Angriff blockt. Dieser Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar. 4er Bonus: Ihr erleidet 20 Sek. lang 50 % weniger Schaden, nachdem ihr mit ‘Bombardement’ einen Gegner verletzt habt.

Ihr erleidet 20 Sek. lang 50 % weniger Schaden, nachdem ihr mit ‘Bombardement’ einen Gegner verletzt habt. 6er Bonus: Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von ‘Bestrafen’ und ‘Schlitzen’ um 100 %. Diese Fertigkeiten fügen dem ersten getroffenen Gegner 67.500 % eures Dornenschadens zu.

Zusätzlich tragt ihr Gegenstände wie den Gürtel des geheimen Schatzes. Der Ruft alle paar Sekunden ein Bombardement und hält damit euren 4er-Bonus vom Set aufrecht. Weitere Items bringen mehr Schadensreduktion in euren Build, damit ihr möglichst viel Aushaltet, wenn ihr in den Gegnern seid.

Dazu kommen Fähigkeiten, die mit dem Set super harmonieren.

Eisenhaut mit Rune Reflektive Haut Verringert erlittenen Schaden und erhöht Dornenschaden um 300 %

Provokation mit Rune Schlagt mich Spott, Zorngewinn und eine um 50 % erhöhte Blockchance

Gebot der Tapferkeit mit Rune Unaufhaltsame Macht Für mehr Schaden

Akarats Champion mit Rune Prophet Für mehr Schaden und verringerten erlittenen Schaden

Bestrafen mit der Rune Schnelligkeit Für höhere Blockchancen und schnellere Angriffe

Kavallerie mit der Rune Ausdauer Für Mobilität und Geschwindigkeit



Mit den passiven Fertigkeiten Himmlische Stärke, Eiserne Jungfrau, Fanatismus und Pracht verteilt ihr mehr Schaden und erhöht euren Dornenschaden noch weiter

Einen aktuellen Build zum Dornen des Ansucher-Sets findet ihr hier auf Maxroll.gg.

Wie stark ist das? Die Dornenbuilds haben verschiedene Varianten, wie ihr auf der Webseite von Maxroll.gg sehen könnt. Einige davon sind richtig stark. In unserer Tier List zu Season 22 in Diablo 3 landet ein Dornen-Build im A-Tier. Das ist also mehr als “Herumblödeln” und kann richtig kompetitiv werden.

Auf eurem Pferdchen reitet ihr durch die Gegner-Massen und sucht Elite-Feinde

So wird das gespielt: Letztendlich lauft ihr mit dem Build (auf dem Pferd) durch die Gegnermassen und lasst euch schlagen. Der zurückgeworfene Dornenschaden sorgt dann dafür, dass Gegner sterben. Mit den anderen Skills erhöht ihr temporär euren Schaden und sorgt dafür, dass ihr weniger Schaden erleidet. Der Build baut darauf auf, möglichst zu überleben, damit ihr länger euren Dornenschaden austeilen könnt und die Elite-Gegner überlebt.

Euer Ziel dabei sind aber die Elite-Gruppen. Durch euren gebufften Dornenschaden und den 6er-Bonus, der Gegnern 67.500 % Dornenschaden um die Ohren haut, holt ihr diese schnell aus dem Leben. So rennt ihr praktisch durch die Non-Elite Gegner und werft immer mal wieder Schaden zurück und konzentriert euch auf die Elite-Packs mit euren Skills.

Wie das aussieht, könnt ihr in diesem YouTube-Video von Diablo-Experte Wudijo sehen:

Wie sind eure Erfahrungen mit Dornen-Builds in Diablo 3? Habt ihr schon welche ausprobiert oder ist das ein Spielstil, den ihr gern meidet? Schreibt uns eure Meinungen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

