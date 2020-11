Diablo 3 Season 22: Beste Klassen, beste Builds – Tier List

In der Tier List zeigen wir euch die besten Klassen, Builds und Ausrüstungen für Season 22 in Diablo 3. Neue Sets für die Klassen und Änderungen von Patch 2.6.10 werden berücksichtigt.

Was passiert in Diablo 3? Der Start-Termin zu Season 22 in Diablo 3 ist am Freitag, dem 20. November 2020. Alle Spieler, die sich einen Saison-Charakter erstellen, starten dann bei „null“. So ein Charakter beginnt auf Stufe 1. Ohne Paragonpunkte, ohne Gold und nur mit der Start-Ausrüstung.

In Season 22 erwarten euch wieder einige kosmetische Belohnungen. Darunter der Begleiter Deckard Cain als Buch. Wie das aussieht und was ihr noch zum neuen Abschnitt der D3-Reise wissen müsst, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Alles, was ihr zu Season 22 in Diablo 3 wissen müsst.

Was macht Season 22 besonders? Euch erwarten als Saison-Boni zwei wichtige Änderungen:

Eure Charaktere rufen beim Auslösen von Pylonen und Schreinen Schattenklone hervor

In Kanais Würfel habt ihr einen vierten Ausrüstungs-Platz

Die Würfel-Änderung kommt bei den Spielern so gut an, dass man sich diese als permanenten Bonus wünscht.

Wer erstellt diese Tier-List? Für diesen Artikel verglichen wir Tier Lists der größten Diablo-3-Streamer,-Experten und -YouTuber miteinander. Mitunter sind das Rhykker (YouTube), Bluddshed (YouTube) und Raxxanterax (YouTube).

Als Grundlage nehmen wir die Tier Liste von Rhykker. Er und weitere große Diablo-Streamer nutzen zum Teilen ihrer Builds nun die Webseite maxroll.gg.

Die Grafik seiner Tier List für Season 22 binden wir euch hier ein. Im Verlauf und auf den nächsten Seiten des Artikels findet ihr die aktuellen Top-3-Builds zu jeder Klasse verlinkt.

Was bedeuten die Abstufungen der Tier List? In den Kategorien S bis F ordnet man Builds in Relation ihres Potenzials ein. Da geht es darum, welcher Build die besten Chancen hat, die höchsten Stufe in den Großen Nephalemportalen zu erreichen.

Build in der Kategorie „S“ gelten als die stärksten der Season. Die in Kategorie „F“ sind schwächer.

Doch das solltet ihr nur als grobe Orientierung nutzen. Denn letztendlich hängt viel von euren Paragonpunkten ab und jeder Build hat die Chance, mit genug Paragon-Power die höchsten Nephalemportale zu erreichen.

Mit all diesen Builds knackt ihr ohne weitere Probleme Greater Rifts der Stufe 70. Diesen Meilenstein benötigt ihr, um die archaischen Gegenstände freizuschalten. Sie zählen zu den stärksten Items in Diablo 3.

Das erfahrt ihr hier: Auf dieser Seite und den nächsten stellen wir euch für jede Klasse die drei Builds mit dem höchsten Potenzial vor. Klickt ihr auf den Namen des Builds, werdet ihr auf entsprechende Webseiten weitergeleitet, die euch alle Items, Fähigkeiten und Edelsteine aufzeigen, die der jeweilige Build benötigt.

LoN und LoD sind Abkürzungen für die Vermächtnis-Boni. Die gibt es durch einen Edelstein oder durch ein Ring-Set.

LoN: Legacy of Nightmares – Vermächtnis der Alpträume

LoD: Legacy of Dreams – Vermächtnis der Träume

Die 3 besten Builds des Barbars in Season 22

A-Tier/S-Tier – Waste Whirlrend (via maxroll.gg) – Je nach Tier List findet ihr diesen Build im S- oder A-Tier. In den letzten Seasons zeigte der Whirlrend-Barbar seine Stärken beim Speedfarmen und beim Pushen von Greater Rifts. Ein guter Allrounder.

B-Tier – Savage Frenzy (via maxroll.gg) – Hierbei handelt es sich um das Starter-Set, das ihr durch Haedrigs Geschenk erhaltet. Das ist ein solider Build für eure Greater Rifts. Wer will, kann bei diesem Build bleiben oder rüstet dann auf den Wirbelwind-Build aus dem S-Tier auf.

B-Tier – Mote Leapquake (via maxroll.gg) – Dieser Build erhielt durch Patch 2.6.10 einen Buff und kletterte dadurch in der Tier List nach oben. Wer die Spielweise mag, kann sich an diesen Build halten. Allein das Starter-Set ist aber deutlich stärker.

