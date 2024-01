Diablo 3: Welche Klasse spielst du in Season 30? Frag das Schicksalsrad

Der Start von Season 30 in Diablo 3 steht bevor. Welche Klasse wollt ihr spielen? Stimmt bei unserer Umfrage ab oder lasst euch durch unser Schicksalsrad helfen.

Was ist los bei Diablo 3? Am 12. Januar fällt der Startschuss für Season 30. Das ist die erste Saison, die ein Saisonthema von früher aufwärmt und keine neuen Inhalte mehr liefert. Allerdings kam das Thema bereits in S25 gut bei den Spielern an, weshalb auch jetzt Vorfreude zu spüren ist.

In unserem Artikel bieten wir euch eine Umfrage, in der ihr ausfüllen könnt, mit welcher der sieben Klassen ihr spielen werdet. Wenn ihr euch unsicher seid, haben wir auch die Patch Notes für euch, in denen ihr das Klassen-Balancing findet. Ist euch völlig egal, mit welcher Klasse ihr spielt, dann dreht einfach am Schicksalsrad und lasst das „Schicksal“ für euch entscheiden.

Was ändert sich in Season 30?

Das Saisonthema: Im Spiel findet ihr Seelensplitter, von denen ihr zwei Stück in eure Rüstung einbauen könnt. Sie lassen sich bis zu dreimal aufwerten und spendieren euch richtig starke Boni. Damit wird es leicht, sich in die höchsten Greater Rifts zu spielen.

Balance-Änderungen: Um die verschiedenen Builds wieder näher beieinander zu haben, hat Blizzard an der Stärke von einzelnen Sets und Klassen gedreht.

Die vollständigen Inhalte von Season 30 sowie alle Balance-Änderungen und Bugfixes findet ihr in unserer Übersicht zu Season 30 mit Patch 2.7.7 in Diablo 3.

Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Season 30?

Stimmt hier ab: Jeder von euch hat eine Stimme, die ihr auf eine der sieben Klassen aus Diablo 3 verteilen könnt. Falls ihr vorhabt, mehrere Klassen in Season 30 zu spielen, dann gebt eure Stimme einfach der Auswahl, auf die ihr euch am meisten freut.

Das Schicksalsrad hilft euch bei eurer Entscheidung

Das könnt ihr tun: Seid ihr euch noch unsicher oder ist euch die Klasse in Season 30 egal? Dann bieten wir euch hier das Schicksalsrad an. Auf dem Rad findet ihr jede Klasse zweimal. Tippt es an und es dreht sich. Auf einer der sieben möglichen Klassen bleibt es dann stehen.

Schwankt ihr zwischen zwei oder mehr Klassen, könnt ihr das Rad als Entscheidungshilfe nutzen.

Falls ihr das Rad im Artikel nicht sehen könnt, findet ihr es hier auf der Webseite von Wheeldecide.com.

Habt ihr euch für eine Klasse für Season 30 in Diablo 3 entschieden? Egal, ob ihr sie mit der Hilfe des Rades oder aus eigenen Argumenten gewählt habt, schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, warum es gerade diese Klasse wird und was ihr damit vorhabt. Spielt ihr am liebsten einfach solo für euch selbst oder sind es die Gruppen-Inhalte, die euch locken?