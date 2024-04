Diablo 3: Season 31 startet bald – Alles zu Thema, Belohnungen und Patch Notes

Der Start von Season 31 in Diablo 3 steht vor der Tür. Passend dazu gibt es ein bekanntes Season-Thema, Belohnungen und Patch Notes. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Details.

Wann beginnt Season 31? Am 12. April 2024 um 17:00 Uhr deutscher Zeit startet Season 31 in Diablo 3. Das Season-Thema heißt „Verbotene Archive“ und erweitert die Kategorien von Kanais Würfeln.

Das Season-Thema „Verbotene Archive“ erschien zum ersten Mal in Season 20. Wie das Thema funktioniert und was euch erwartet, zeigen wir euch in unserer Übersicht.

Season 31 in der Übersicht

Das ist das Season-Thema: In der „Saison der Verbotenen Archive“ widmet ihr euch der Macht, die der gleichermaßen gefeierte und verabscheute Horadrim Zoltun Kull euch in die Hände legen könnte, wenn seinen Experimenten kein Einhalt geboten würde.

Während Season 31 sind die Plätze in Kanais Würfel, mit denen ihr drei zusätzliche legendäre Eigenschaften nutzen könnt, nicht auf ihre üblichen Kategorien beschränkt. Für gewöhnlich könnt ihr je eine Eigenschaft der Kategorien Waffe, Rüstung und Schmuck ausrüsten.

Aber in Season 31 ist es möglich, alle drei zu kombinieren und damit zu experimentieren. So könntet ihr in etwa zwei Waffeneigenschaften mit einer Rüstungseigenschaft kombinieren.

Kosmetische Belohnungen: In Season 31 kehren Belohnungen zurück, die ihr ursprünglich in Season 7 erhalten konntet. Zusätzlich erhalten diejenigen, die die gesamte Saisonreise abschließen, zwei kosmetischen Belohnungen – den Porträtrahmen „Tapferkeit“ und den Gefährten „Himmlischer Goblin.“

Wie die Inhalte aussehen, zeigen wir euch in den folgenden Grafiken:

In Saison 31 erhaltet ihr Transmog- und Pet-Belohnungen. Für den Abschluss der Saisonreise bekommt ihr einen Porträtrahmen und einen Gefährten.

Starter-Sets: Wie ihr das von den Seasons in Diablo 3 kennt, verdient ihr euch durch das Abschließen von Kapitel 2, 3 und 4 Haedrigs Geschenke. Öffnet ihr alle mit demselben Charakter, erhaltet ihr ein vollständiges Set. Welches Set ihr mit den Klassen verdienen könnt, ändert sich in jeder Season.

Diesmal gibt es folgende Auswahl:

Barbar : Zorn der Ödlande

: Zorn der Ödlande Kreuzritter : Rolands Vermächtnis

: Rolands Vermächtnis Dämonenjäger : Unheilige Essenz

: Unheilige Essenz Mönch : Gewandung der tausend Stürme

: Gewandung der tausend Stürme Totenbeschwörer : Rathmas Knochen

: Rathmas Knochen Hexendoktor : Höllzahnharnisch

: Höllzahnharnisch Zauberer: Tal Rashas Elemente

Die verliehenen Sets von Haedrigs Geschenk in Season 31

Patch 2.7.7 | Spielupdates

Nachfolgend listen wir euch die Patch Notes auf, die dieses Mal ziemlich kurz ausfallen, im Gegensatz zu den Patch Notes zur vorigen Season 30.

KR Altersbeschränkung Aktualisierte Logos für Altersbeschränkung in KR von 18 Jahren bis 19 Jahren.

Zusätzliche Fortschrittskugeln als Beute vom Seelensplitter Mal der Sünde funktioniert jetzt für Herausforderungsportale.

Zusätzliche Fortschrittskugeln als Beute vom Seelensplitter Mal der Sünde und der Knoten Schnitter des Altars der Riten können jetzt nur von Monstern in Nephalemportalen, Großen Nephalemportalen und Herausforderungsportalen erbeutet werden.

Das ist die zweite Season, bei der Blizzard die Inhalte von früheren Seasons wieder aufwärmt. Neue Themen wird es nicht mehr geben: Blizzard bestätigte, dass mit Season 29 die letzten neuen Inhalte für Diablo 3 kommen und zeigt, wie es danach weitergeht.