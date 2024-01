Diablo 3: Season 30 startet Freitag – Alles zu Thema, Balancing und Patch Notes

Starter-Sets: Wie ihr das von den Seasons in Diablo 3 kennt, könnt ihr euch durch das Abschließen von Kapitel 2, 3 und 4 Haedrigs Geschenke verdienen. Öffnet ihr alle mit demselben Charakter, erhaltet ihr ein vollständiges Set. Welches Set ihr mit den Klassen verdienen könnt, ändert sich in jeder Saison. Diesmal gibt es folgende Auswahl:

Das Saisonthema: Während der Saison findet ihr Seelensplitter und Funken der Höllenschmiede. Ihr könnt große Splitter in den Kopfschutz ausrüsten und kleine Splitter in Waffen. Mit den Funken der Höllenschmiede lassen sich die Splitter dreimal aufwerten. Mit den Splittern schaltet ihr euch sehr starke Boni frei, doch es gibt Einschränkungen:

Schon in Season 25 gab es diese Inhalte und sie kamen bei der Community gut an. Wie das Thema genau funktioniert und was euch noch erwartet, zeigen wir euch hier.

Wann beginnt Season 30? Am 12. Januar 2024 um 17:00 Uhr deutscher Zeit startet Season 30 in Diablo 3. Das Saisonthema heißt „die Herrscher der Hölle“ und bringt die Seelensplitter und Essenzen dieser Herrscher zurück ins Spiel.

Der Start von Season 30 in Diablo 3 steht vor der Tür. Passend dazu gibt es Patch Notes mit Balance-Änderungen und ein bekanntes Saisonthema. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Details.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to