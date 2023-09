Diablo 3: Season 29 startet diese Woche – Saisonbuff, Starter-Sets und Patch Notes

Was ist das? Für das Abschließen von Kapitel, 2, 3 und 4 der Saisonreise werdet ihr mit Haedrigs Geschenken belohnt. In jedem Geschenk stecken ein paar Teile eines Klassensets. Je nachdem, mit welcher Klasse ihr ein Geschenk öffnet, passt sich der Inhalt an. Öffnet ihr mit demselben Charakter alle 3 Geschenke, dann erhaltet ihr ein vollständiges Klassenset. Mit einem 6er-Setbonus werdet ihr richtig mächtig und könnt in hohen Greater Rifts durchstarten.

Kosmetische Belohnungen: In keiner Season von Diablo 3 dürfen sie fehlen: die kosmetischen Belohnungen. Für die kommende Season könnt ihr euch die Galaktischen Flügel, den Gefährten „Altes Gewächs“ und den Poträtrahmen „Grautiefeninsel“ freischalten. Das sind Inhalte, die es schon in vergangenen Saisons gab.

Insert

You are going to send email to