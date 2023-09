Diablo 3: Tier List für Season 29 – Beste Klassen, beste Builds

Ihr könnt die Tier List für Season 29 als Orientierung der stärksten Builds für jede Klasse nutzen. Im Grunde kommt es in Diablo 3 darauf an, wer mehr grindet und das bessere Gear findet.

Was bedeutet Tier “S” bis “F”? Diese Tier List besteht aus den besten Builds, die es im Spiel gibt. Mit den Einstufungen von S bis F wird das Potenzial dieser Builds in Großen Nephalemportalen bewertet. Das S-Tier ist dabei das Beste. Bedenkt aber, dass auch Builds im F-Tier stark sind. Sie haben nur weniger Potenzial.

Was macht Season 29 besonders? Es handelt sich hier um die letzte Season, in der Blizzard „neue Inhalte“ für Diablo 3 veröffentlichen wird. Dafür gibt es diesmal einige Highlights wie einen Solo-Modus, Portale mit Bossbegegnungen und mächtiger Beute, neue Monster-Affixe, eine Paragon-Obergrenze und Änderungen, die sich die Community gewünscht hat. Mehr dazu findet ihr in unserer Übersicht:

Was passiert bei Diablo 3? Ab dem 15. September läuft Season 2 9 in Diablo 3 . Mit dem Patch 2.7.6 beginnen die „Visionen der Feindseligkeit“ als Saisonthema. Zum Start eines neuen Kapitels beginnen Spieler mit Saisoncharakteren bei “Null” und klettern dann bis zur Maximalstufe 70 hoch.

