Diablo 3: Welche Klasse spielst du in Season 29? Frag das Schicksalsrad

Der Start von Season 29 in Diablo 3 steht bevor. Welche Klasse wollt ihr spielen? Oder seid ihr noch unschlüssig und braucht die Hilfe des Schicksalsrads?

Was ist los bei Diablo 3? Am morgigen Freitag startet die letzte Season mit neuen Inhalten in Diablo 3. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei einigen Spielern, noch ein letztes mal auszuprobieren, was Blizzard für das Spiel zu bieten hat.

In unserem Artikel bieten wir euch eine Umfrage, in der ihr ausfüllen könnt, mit welcher der sieben Klassen ihr spielen werdet. Wenn ihr euch unsicher seid, haben wir auch die Patch Notes für euch, in denen ihr das Klassen-Balancing findet. Ist euch völlig egal, mit welcher Klasse ihr spielt, dann dreht einfach am Schicksalsrad und lasst das „Schicksal“ für euch entscheiden.

Was ändert sich in Season 29?

Das Saisonthema: Mit dem Thema „Visionen der Feindseligkeit“ erscheinen zufällig beim Spielen Portale, in denen ihr mächtige Bosse trefft. Das Gute: Mächtige Bosse lassen mächtige Beute fallen!

Dazu gibt es einen neuen Solo-Modus, bei dem ihr vollkommen auf euch alleine gestellt seid. Ohne die Hilfe von anderen Spielern.

Balance-Änderungen:

Beim Kreuzritter gibt es Anpassungen bei Akkhans Milde und beim Gürtel des Ordnungshüters

Beim Dämonenjäger wurde das Getriebe-des-Schreckens-Set optimiert

Beim Hexendoktor hat man das Manajumas-Set und das Hühnchen angepasst

Die vollständigen Inhalte von Season 29 sowie alle Balance-Änderungen und Bugfixes findet ihr in unserer Übersicht zu Season 29 mit Patch 2.7.6 in Diablo 3.

Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Season 29?

Stimmt hier ab: Jeder von euch hat eine Stimme, die ihr auf eine der sieben Klassen aus Diablo 3 verteilen könnt. Falls ihr vorhabt, mehrere Klassen in Season 29 zu spielen, dann gebt eure Stimme einfach der Auswahl, auf die ihr euch am meisten freut.

Das Schicksalsrad hilft euch bei eurer Entscheidung

Das könnt ihr tun: Seid ihr euch noch unsicher oder ist euch die Klasse in Season 29 egal? Dann bieten wir euch hier das Schicksalsrad an. Auf dem Rad findet ihr jede Klasse zweimal. Tippt es an und es dreht sich. Auf einer der sieben möglichen Klassen bleibt es dann stehen.

Schwankt ihr zwischen zwei oder mehr Klassen, könnt ihr das Rad als Entscheidungshilfe nutzen.

Falls ihr das Rad im Artikel nicht sehen könnt, findet ihr es hier auf der Webseite von Wheeldecide.com.

Habt ihr euch für eine Klasse für Season 29 in Diablo 3 entschieden? Egal, ob ihr sie mit der Hilfe des Rades oder aus eigenen Argumenten gewählt habt, schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, warum es gerade diese Klasse wird und was ihr damit vorhabt. Spielt ihr am liebsten einfach solo für euch selbst oder sind es die Gruppen-Inhalte, die euch locken?