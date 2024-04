Der Twitch-Streamer Veni ist nicht nur für seine Streams bekannt, sondern auch für sein Engagement für wohltätige Zwecke. Nun hat er ein eigenes Event kreiert, um auf eine ganz besondere Aktion aufmerksam zu machen. Im Interview mit MeinMMO verrät er uns mehr über die Hintergründe.

Der Twitch-Streamer Rafael „Veni“ Eisler ist vor allem für seine Minecraft-Streams bekannt. Neben Minecraft setzt er sich regelmäßig für wohltätige Events ein und möchte nun auf den „Wings for Life World Run“ aufmerksam machen.

Hierfür plant er, am 28.04. ab 13 Uhr, also genau eine Woche vor dem Lauf, diesen in Minecraft nachzubauen und gemeinsam mit mehreren Streamern auf Twitch zu absolvieren. Mit dabei sind unter anderem auch bekannte Minecraft-Streamer wie z.B. BastiGHG und Let’s Hugo. Verfolgen könnt ihr das Ganze auf dem Twitch-Kanal von Veni.

Wie läuft das Event ab? In einer speziell programmierten Minecraft-Welt starten alle Teilnehmer gleichzeitig ihren Lauf und fliehen vor einer sich bewegenden Spielgrenze. Das Ziel ist, wie beim echten Lauf, die größte Distanz zurückzulegen. Die Spielgrenze beschleunigt dabei kontinuierlich, bis der Gewinner oder die Gewinnerin feststeht.

In einem Interview mit MeinMMO verrät der Streamer mehr über die Hintergründe zum Event.

Was ist der „Wings for Life World Run“? Der Run findet in mehreren Städten weltweit statt, sogenannten Flagship Runs. Man kann aber auch von überall auf der Welt mitmachen.



Beim Wings for Life World Run verfolgt euch eine mobile Ziellinie – das Catcher Car. Wenn ihr überholt werdet, ist euer Rennen zu Ende! Die Startgebühr des Laufes fließt in die Rückenmarksforschung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Querschnittlähmung als Folge von Rückenmarksverletzungen heilbar zu machen.

MeinMMO: Magst du dich unseren Lesern und Leserinnen einmal vorstellen?

Mein Name ist Rafael Eisler, auch bekannt als „Veni“ im Internet. Ich mache seit über 13 Jahren Social Media mit Fokus auf Gaming. Meine Hauptplattformen sind Twitch und Youtube, würde ich sagen, und ich bin seit 2023 Red Bull Player und Make A Wish Ambassador und jetzt auch für den Wings for Life World Run in Minecraft aktiv.

Laufen für die, die es nicht können

Du bist viel im Wohltätigkeits-Bereich aktiv und hast mit Charity Royale auch deine eigene Organisation – was macht den Wings for Life World Run für dich so besonders?

Es ist besonders, weil es eine Charity-Aktivierung ist, in der die Leute auch alle teilnehmen. Es ist nicht so ein klassischer Spendenlauf, sondern man ruft dazu auf, etwas zu machen. Beim Wings for Life World Run ist es eben laufen für die, die es nicht können. Ich bin seit dem ersten Wings for Life World Run jedes Jahr dabei, seit 2014.

Es ist einfach so eine einmalige Stimmung mit den Leuten gemeinsam zu laufen, teilweise Rollstuhlfahrer zu sehen, die dich überholen oder dann eben auch angeschoben werden und Leute, die sich abwechseln und alle geben nochmal Vollgas, das Letzte aus sich herausholen, wenn das Auto hinter einem kommt. Es ist einfach ein ganz besonderes Event!

Wie bist du auf die Idee gekommen, das Event ins Gaming zu übertragen und welche Herausforderungen gab es dabei?

Die Idee gab es schon lange. Ich glaube seit 5 Jahren. Aber es war immer der Punkt, dass wir Auflagen erfüllen müssen, wenn wir offiziell etwas mit dem Wings for Life World Run machen wollen. Wenn wir zum Beispiel sagen, dieses Event soll jetzt auch Spenden sammeln, dann müssen wir überlegen, wie funktioniert das, wie setzen wir das um?

Wenn wir etwas komplett Losgelöstes machen wollen, dann müssen wir trotzdem eine gewisse Ähnlichkeit vorweisen. Diesen schmalen Grat zu finden, dass es sowohl für die teilnehmenden Personen als auch für die Streamer, die mitmachen, ein cooles Event wird, spannend ist und gleichzeitig diese Charakteristik vom Wings for Life World Run nachweist, das ist das Schwierige.

Aber das haben wir ganz gut geschafft mit dem Format, das wir jetzt haben.

Für die Umsetzung benötigt Veni Unterstützung

Wie lief die Planung überhaupt ab?

Ich hatte mich dazu entschieden, etwas zum Event machen zu wollen. Dieses Jahr arbeite ich auch mit Lucas (DerBanko auf Twitch), der für viele andere Streamer vor allem in Minecraft programmiert, zusammen und mit ihm hatte ich die Idee, diesen Run umzusetzen.

Dazu Maxi (Dweags auf X), mit dem ich sowieso bei anderen Events zusammenarbeite – die Idee war geboren und als Dreierteam haben wir sie dann umgesetzt. Es ist aber kein offizielles Minecraft, Microsoft oder Wings for Life World Run Event. Sondern das ist von uns!

Du sagst, dass du mit deinem Projekt Aufmerksamkeit für den Run erzeugen und für Anmeldungen sorgen möchtest. Hast du noch einen besonderen Wunsch, den du an die Community richten möchtest?

Mein Hauptaufruf wäre, mitzulaufen. Egal, ob bei einem Flagship Run in einer großen Stadt – wenn man noch einen Platz bekommt, die meisten sind ausverkauft – oder auch in einer Kleingemeinde bei einem App Run Event (via Wings for Life World Run), weil sich dort auch nochmal Gruppierungen finden und Leute zusammen in der Laufgruppe laufen.

Man muss nicht unbedingt 5 Kilometer schaffen. Denn es geht darum, dass man mitmacht und damit ein Zeichen setzt, dass man läuft, für die, die es eben nicht können. Das ist das, was wir den Leuten mitgeben wollen.

Wir haben ein Gaming-Team (via Wings for Life World Run) für die deutschsprachige Gaming-Community beim Wings for Life World Run angemeldet. Wir freuen uns über jedes Mitglied, das sich anmeldet, damit wir einfach zeigen können, was für eine große Community Gaming auch beim tatsächlichen Wings for Life World Run ist.

Danke für das Beantworten der Fragen!