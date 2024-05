„Sie sagen Nein zu einem Millarden-Dollar-Franchise“ – Chris Pine kann das Aus von Wonder Woman 3 nicht fassen

Nach zwei Filmen ist Schluss für das Wonder-Woman-Franchise. Einer der Hauptdarsteller aus den beiden letzten Filmen, Chris Pine, reagierte jetzt mit Unverständnis auf die Entscheidung des Studios.

Wie steht es um Wonder Woman 3? 2017 erschien der Solo-Film von Wonder Woman mit Gal Gadot in der Titelrolle, die vor diesem Erfolg beinahe mit der Schauspielerei aufgehört hätte. Drei Jahre später war es dann Zeit für eine Fortsetzung. Wonder Woman 1984 versetzte die Superheldin in das besagte Jahrzehnt.

Beide Filme wurden von der US-amerikanischen Regisseurin Patty Jenkins inszeniert, die unter anderem auch Monster verantwortete. Einen dritten Teil von Wonder Woman wird sie nicht mehr drehen. Der Film wurde von DC und Warner gestrichen und entsprechende Pläne werden nicht weiterverfolgt.

Chris Pine, der in beiden Filmen mitspielte, hat auf die Absage reagiert und zeigt sich davon betroffen.

„Wonder Woman ist eine unglaubliche Figur“

Was sagt Chris Pine? In den Filmen war der Schauspieler, den einige vielleicht auch als Kirk aus dem Star-Trek-Reboot von JJ Abrams kennen, als Steve Trevor zu sehen. Zu der Entscheidung, Wonder Woman 3 zu streichen, sagt er Folgendes:

Ich war schockiert, dass sie Nein zu einem Milliarden-Dollar-Franchise sagten und sich entschieden, woanders hinzugehen. Ich weiß nicht, was der Grund für diese Entscheidung war, sie liegt über meiner Gehaltsstufe, aber Wonder Woman ist eine unglaubliche Figur und Patty Jenkins eine sehr aufmerksame Regisseurin. Chris Pine via 3djuegos.com

Ein Grund für die Absage könnte sein, dass James Gunn jetzt bei DC das Sagen hat und ein neues, filmisches Universum plant. Alles, was zum inzwischen beendeten Extended Universe gehört, soll deshalb nicht weiter aufgegriffen werden. Auch Regisseur Zack Snyder hat mit den DC-Filmen mittlerweile abgeschlossen und würde nur für Batman zurückkehren.

Achtung, es folgen Spoiler zu den Wonder-Woman-Filmen. Ihr seid gewarnt.

Wäre Chris Pine bei Wonder Woman 3 dabei gewesen? Obwohl der Schauspieler traurig darüber ist, dass es keinen dritten Teil geben wird, stellt er gleichzeitig klar, dass er ohnehin nicht Teil davon gewesen wäre.

Seine Figur wäre tot, und es wäre „lächerlich“, sie zurückzubringen. Dennoch hätte er den Film gerne gesehen. Die Reihe ist ihm ans Herz gewachsen, auch wenn er anfangs noch skeptisch war.

Erst als die Regisseurin Patty Jenkins ihm erklärte, der Film würde sich an einem Klassiker wie Casablanca orientieren und alles andere als ein gewöhnlicher Superhelden-Film sein, sagte Pine für die Rolle zu.

Wer im neuen Extended Universe Wonder Woman spielen wird, ist noch unklar. James Gunn hielt sich dazu noch bedeckt. Warum es seiner Meinung nach so viele schlechte Superhelden-Filme gibt, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.