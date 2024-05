Ken oder Ryu? 33 Jahre nach Street Fighter II gibt der Produzent zu, dass einer wirklich stärker ist

Rabbit and Steel ist ein Liebesbrief an Final Fantasy 14

Wer der beste Spieler ist, wird heute nicht mehr im Wohnzimmer entschieden, sondern auf großen Bühnen. E-Sportler trainieren jahrelang viele Stunden am Tag, um die besten in ihrem Spiel zu werden. Ausgerechnet im Finale musste ein E-Sport-Spiel wegen eines Coaches unterbrochen werden, der ständig auf den Tisch haut: Finale im E-Sport muss unterbrochen werden – Schuld ist ein Coach, der ständig auf den Tisch haut

Wie kam das an die Öffentlichkeit? Yoshiki Okamoto, der führende Produzent von Street Fighter II hat das in einem Video auf YouTube zugegeben. Jahrelang hatte Capcom immer wieder widersprochen, als die Frage aufkam, ob einer der beiden stärker sei als der andere. Schließlich wurde Tagelang gekämpft, um zu festzulegen, welches Geschwisterchen, das Beste in Street Fighter II ist.

King Charles hat ein neues Porträt und das ist so boshaft, dass Spieler es gerne in Elden Ring hätten

Was für eine Schwäche hatte Ryu? Während der Entwicklung von Street Fighter II führten die Entwickler Tests durch, bei denen die Figuren automatisch gegeneinander kämpften. Dabei fiel ihnen auf, dass Ken häufiger gewann als Ryu. Grund für den Fehler in der Statistik war eine Mechanik, die man zuvor im Spiel hatte.

