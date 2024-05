MMO verliert 99 % seiner Spieler auf Steam, ist „äußerst negativ“ – Plant einen Neustart, bei dem ihr weniger zahlen müsst

Um das MMO Wayfinder ist es in letzter Zeit recht ruhig geworden. Nur noch wenige Spieler kehren regelmäßig in das Spiel zurück. Die Entwickler wollen jedoch nicht aufgeben und verpassen dem Spiel jetzt einen Neustart.

Wie steht es um Wayfinder? Dem MMO Wayfinder geht es aktuell gar nicht gut. Nur noch 50 Spieler spielen das MMO zu Spitzenzeiten zeitgleich, obwohl das Spiel im August letzten Jahres mit 25.000 Spielern startete.

Für die Entwickler reichten diese Umstände wohl aus, um ihr Geschäftsmodell zu überdenken. Sie sind zum Entschluss gekommen, dem Spiel ein neues Geschäftsmodell zu verpassen, und zwar ganz ohne MMO.

Bye Bye MMO – Hallo, Pay2Play

Was planen die Entwickler zum Neustart? Der Neustart von Wayfinder verändert das Spiel vollständig. Aus einem MMO wird ein Pay2Play-Titel samt Offline-Modus und Online-Koop-Modus.

Auch dem Shop geht es an den Kragen, das Spiel möchte in Zukunft auf Mikrotransaktionen verzichten und alle Items, die bislang als solche verfügbar waren, durch Fortschritt im Spiel freischaltbar machen.

Der Neustart bringt aber auch das große Update „Echoes“, das viele Verbesserungen, darunter Waffen- und Rüstungs-Drops mit variablen Stats, ein leichteres System zum Freischalten von Charakteren und vier wählbare Schwierigkeitsgrade ins Spiel einführt. Zudem wird das Spiel traditionelle RPG-Elemente wie Talentbäume einbauen.

Zu den neuen Inhalten zählt auch ein neuer spielbarer Charakter, 6 neue Jagden sowie ein neuer Kontinent, der 3-mal so viel Open-World Gebiete anbietet, wie zuvor. Das Spiel soll ab dem 11. Juni für 24,99 $ verfügbar sein, schreiben die Entwickler in ihrer Pressemitteilung.

Wie kommt das Update bei den Spielern an? Das Update kommt bei den Spielern gar nicht gut an. Auf Steam rutschte das Spiel bei den kürzlichen Rezensionen auf „äußerst negativ“ und nur 19 % der Nutzer würden das Spiel in den letzten 30 Tagen weiterempfehlen.

Der größte Kritikpunkt der Spieler ist der Wegfall der MMO-Aspekte. Der Spieler Trix schreibt auf Steam: „Das Spiel wird von einem MMORPG zu einem Einzelspieler-Erlebnis mit 0 Online-Anforderungen umgewandelt. Jeder Koop-Modus ist p2p. Ich selbst habe das zweithöchste Paket für ein Spiel gekauft, das ich jetzt nicht mehr spielen möchte.“

Der Preis des Spiels ist einer der Hauptgründe, den die Verfasser der negativen Rezensionen angeben. Noch bis zum 8. April bot Wayfinder 3 Gründerpakete mit den Preisstufen 44,99 €, 80,99 € und 129,99 € an. Jetzt soll das Spiel nur noch 24,99 $ kosten.

Der Nutzer Snowglobe79 bezeichnet das Spiel auf Steam als „150-Dollar-Betrug“

Auch Zulsaframano ist nicht zufrieden mit den Plänen der Entwickler, er schreibt auf Steam: „Das Spiel, was ich gekauft hab, wird in Zukunft nicht mehr exestieren … Ich möchte kein Single-Player mit Co-Op Möglichkeit. Ich möchte genau das MMO als das, was es angekündigt wurde. Über 100€ ausgegeben für nichts! Ich möchte mein Geld zurück!“

Ob der Neustart das Spiel retten wird, obwohl die Spieler so unzufrieden sind, wird sich zeigen. Andere Spiele sind jahrelang im Early Access und bringen immer wieder große Updates, die das Spiel noch besser machen.