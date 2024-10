Deutscher Streamer (44) erklärt, wie er sein Leben verändert hat, nachdem er live auf Twitch einen Schlaganfall hatte

Im Video erklärt er (via YouTube ), dass er für einige Tage mit seiner Lebensgefährtin in Disneyland war. Das war ein zweischneidiges Schwert, zwar sei er viel gelaufen, aber vor Ort gab es kaum etwas Gesundes zu essen. Zum Frühstück war kein Obst zu finden, sondern nur Fruchtsalat. Zu den anderen Mahlzeiten die gefürchteten All-you-can-eat-Buffets.

Wir von MeinMMO können euch keine medizinischen Ratschläge geben. Wenn auch ihr gesünder leben wollt, wendet euch am besten an den Arzt eures Vertrauens oder erkundigt euch bei eurer Krankenversicherung nach Angeboten.

Das Video dazu hatte 460.000 Aufrufe – viele wünschten Krieger gute Besserung. Ein Nutzer, der in einer Abteilung für Schlaganfälle arbeitete, bedankte sich bei Krieger dafür, so ehrlich mit dem Problem umzugehen. Er hoffte, dass Kriegers Geschichten andere Menschen vor dem Ausweg beschützt und sie zum Umdenken bringt.

Er kündigte an, ab sofort gesünder zu leben. So hatte er bis dahin fast nur Cola getrunken, das wollte er nur ändern und auf Wasser umsteigen. Er wolle insgesamt gesünder leben.

Das war die Reaktion von Krieger : In einem Video an die Fans sprach der 44-Jährige offen über die Situation und wie sehr ihn das erschreckt hatte.

Twitch-Streamer LetsHugo leidet in der Wildnis bei 7 vs. Wild und begreift, was sein Problem ist

Statt den Notarzt zu alarmieren, legte sich Krieger schlafen, aber er erkannte am nächsten Morgen, dass er tatsächlich einen Schlaganfall hatte. Der 170-Kilo-Mann begab sich in medizinische Behandlung und bekam vom Arzt gesagt, dass er sich um seine Altersversorgung keine Sorgen machen müsse – wenn er so weitermache, werde er in wenigen Jahren sterben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to