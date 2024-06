„All die richtigen Entscheidungen getroffen“: Spieler sind überzeugt vom neuen Konzept eines auf Steam gescheiterten MMOs

Vor Kurzem gaben die Entwickler von Wayfinder bekannt, dass sie ihr Spiel von einem MMO in ein Single-Player-Spiel umwandeln, für das Spieler dann einmalig zahlen müssen. Jetzt ist die neue Version live auf Steam und viele Spieler glauben, dass es genau die richtige Entscheidung war.

Wie steht es um Wayfinder? Schon Mitte Mai haben wir darüber berichtet, dass Airship Syndicate für ihr Spiel Wayfinder den Wechsel von einem MMO und Live-Service-Game zu einem Pay2Play bekannt gab. Damals haben sich viele Spieler über diese Entscheidung negativ geäußert.

Teilweise auch, weil sie schon einiges an Geld in ein Spiel gesteckt haben, dass sie jetzt ohne den Online-Aspekt nicht mehr spielen wollen würden.

Jetzt ist die neue Version live auf Steam und bis zum 25. Juni 2024 könnt ihr euch das „neue“ Wayfinder für 10 % billiger sichern. Aktuell zahlt ihr also 22,05 € auf der Plattform. Ein Trailer kündigte den Launch von Wayfinder Echoes an:

Was ändert sich am Konzept? Wayfinder startete vor einigen Monaten als MMO auf Steam. Als Live-Service-Game konnte das Spiel auf der Plattform, trotz mehrerer „Rettungsversuche“, aber nicht wirklich überzeugen. Letztlich entschied sich das Team einen drastischen Schritt zu gehen, um ihrem Spiel eine weitere Chance zu geben.

„Wayfinder wird alle Online-Voraussetzungen entfernen und ein Einzelspieler-Spiel mit optionalem Drei-Spieler-Koop werden“, heißt es in der offiziellen Ankündigung auf Steam. Um Wayfinder zu spielen, seien also keine Accounts und auch das Einloggen auf Servern nicht mehr erforderlich. Das Team wüsste, dass dies ein großer Schritt sei, aber ein notwendiger, damit das Spiel für immer bleiben könne.

Ebenfalls bedeute dies, dass Fortschritt nicht weiter mitgenommen werden könne, da Speicherstände jetzt lokal und nicht mehr auf den Servern wären. Diese Änderungen bilden die Basis für das große Wayfinder’s Echeos Update.

Community sieht eine zweite Chance für das gescheiterte MMO

Wie reagiert die Community jetzt? Zuvor wurden vor allem negative Stimmen laut und kritisierten die Entscheidung, den MMO-Aspekt fallen zu lassen. Jetzt findet man vor allem in den Kommentaren unter dem neusten Launch-Trailer (via YouTube) viel Zustimmung.

maplesyrupmush9320 schreibt: „Ich liebe das Team dafür, dass sie sich entschieden haben, dieses Spiel nicht sterben zu lassen. Würde ich dafür 10-mal wieder kaufen.“

ReeceHendrix schreibt: „Ungelogen, aber Wayfinder könnte mit diesem Content wirklich ein Comeback machen.“

Komorur schreibt: „All die richtigen Entscheidungen getroffen, wünsche euch den Erfolg, den ihr verdient.“

Naturise1 schreibt: „Gerade 8 Stunden lang durchgespielt und es war der Wahnsinn, 100 % die Veränderung wert.“

umbralbushido8636 schreibt: „Hoffe wirklich das Spiel findet seine Spielerschaft, es verdient nicht zu sterben nur, weil es die Richtung gewechselt hat (zum Besseren meiner Meinung nach).“

Das Team habe sich vor allem dafür entschieden, Wayfinder auf diese Weise noch eine Chance zu geben, weil ihnen die Welt und Charaktere sehr wichtig seien.

Das Team habe sich vor allem dafür entschieden, Wayfinder auf diese Weise noch eine Chance zu geben, weil ihnen die Welt und Charaktere sehr wichtig seien.

Schaut man sich die aktuellen Reaktionen der Community an, zeigen sich viele Spieler auch überzeugt, dass Wayfinder so noch eine zweite Chance haben könnte. Was haltet ihr von dem Wechsel und habt ihr schon in das „neue" Wayfinder reingeguckt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.