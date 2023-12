Nach Monaten im Early Access bekommt Wayfinder das größte Update, rückt einem Release immer näher

In World of Warcraft Dragonflight regnet es hingegen wieder Buffs und Nerfs: WoW: Mega-Buffs für Windläufer-Mönche und 6 weitere Klassen

Dass mit diesem neuen Update so viele neue Inhalte und Verbesserungen kommen, könnte ein Hinweis darauf sein, dass der volle Release immer näher rückt. Fest steht aber, dass die Entwickler intensiv an ihrem Early-Access-Titel zu arbeiten scheinen.

Ebenfalls wird im Trailer gezeigt, dass an dem Charakter Senja gearbeitet wurde. Was genau sich verändert haben soll, haben die Entwickler auf X/ehemals Twitter bekannt gegeben .

Genauere Informationen über alle Inhalte des Updates findet ihr in den Patch-Notes auf der offiziellen Website (via airshipsyndicate.com ).

