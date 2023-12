WoW: Mega-Buffs für Windläufer-Mönche und 6 weitere Klassen

Wann geht das live? Die Änderungen gehen mit den nächsten Wartungsarbeiten live, also am Mittwoch, den 20. Dezember. Bis dahin müsst ihr eure (zu schwache) Spezialisierung noch ertragen oder könnt eure zu starke Spezialisierung genießen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In World of Warcraft Dragonflight ist die 3. Saison bereits einige Wochen alt, doch an der Balance wird noch immer geschraubt. Blizzard hat die Daten der letzten Woche ausgewertet und dabei einige Klassen und Spezialisierungen festgestellt, die noch deutlich zu wenig Leistung bringen – oder zu stark sind. Daher gibt es eine neue Runde an Buffs und Nerfs, die viele Klassen betreffen.

In World of Warcraft Dragonflight regnet es wieder Buffs und Nerfs. Mönche und Priester freuen sich – aber Dämonenjäger vergießen Tränen.

