Eine Spezialisierung in WoW stirbt gerade aus, weil Blizzard sie komplett vernachlässigt

In World of Warcraft leidet eine Klasse ganz besonders. Denn Mönche sind mit Abstand die unbeliebtesten DPS-Charaktere – und das hat viele Gründe.

Grundsätzlich geht es World of Warcraft gerade recht gut. Die neue Saison ist erfolgreich, viele Spieler stürzen sich in den Raid oder in Dungeons und generell sind die meisten mit dem Gearing-System oder ihren Klassen recht zufrieden. Doch abgesehen von frustrierten Schattenpriestern (wie mir!), gibt es noch eine weitere Spezialisierung, die seit dem Launch von Dragonflight kaum Beachtung findet: Der Windläufer-Mönch, die wohl unbeliebteste Spezialisierung im Spiel.

Der Trailer zum aktuellen Patch:

Wie steht es um den Windläufer? In „Mythisch+“-Inhalten ist der Mönch gerade die DPS-Klasse mit der geringsten Spielerzahl. Nur 2,6 % aller DPS-Charaktere sind Mönche (via raider.io). Zum Vergleich: Paladine kommen auf 8,8 %, Dämonenjäger auf 9,6 % und Jäger kommen (alle Spezialisierungen addiert) sogar auf gute 14 %.

Ähnlich schlecht geht es nur den Schatten-Priestern, die aktuell bei 2,9 % liegen – und das, wo sie in der letzten Saison Teil der „God Comp“ waren.

Den Mönchen vergeht das Grinsen zur Zeit – zumindest als Windläufer.

Was ist das Problem der Windläufer? Hier von „einem Problem“ zu sprechen, wäre wohl eine Untertreibung, da beim Windläufer aktuell sehr viel im Argen liegt.

Ein großes Problem ist die Widersprüchlichkeit der Identität des Windläufers. Denn eigentlich ist der Mönch eine extrem mobile Klasse, die rasch die Position wechseln kann und so Gefahren entgeht. Auf der anderen Seite hat der Windläufer (nahezu zwingend erforderliche) Talente, wie etwa das „Feylinienstampfen“, was es erforderlich macht, dass der Mönch und die Feinde sich in einem sehr kleinen Bereich bewegen – also am besten statisch sind.

Bei der Rotation des Windläufers kommt es aktuell ebenfalls zu vielen Konflikten. So müssen Windläufer, um starke AoE-Fähigkeiten benutzen zu können, trotzdem auf Single-Target-Angriffe zurückgreifen. Umgekehrt müssen sie für gute Single-Target-Schaden wiederum auf AoE-Fähigkeiten zurückgreifen. Ein Problem, das durch das neue Tier-Set nur noch verstärkt wird.

Hinzu kommen viele weitere Probleme, wie langweilige Tier-Sets und vergleichsweise einfallslose Talente – so sieht es zumindest die Community.

Was sagt die Community? Schon seit Monaten gibt es in den offiziellen Foren und im Subreddit zu WoW viel konstruktive, aber auch emotional aufgeladene Kritik. Die Windläufer-Mönche werden immer seltener und die verbliebenen Spieler, die hier eigentlich ihre Lieblingsklasse gefunden haben, werden zunehmen frustrierter. Hier einige Auszüge:

Bitte, wenn irgendjemand vom Klassendesign bei Blizzard das liegt. Bitte erkennt all diese Probleme mit der Spezialisierung zumindest an. Sagt IRGENDWAS. Es gibt Dutzende von Feedback-Beiträgen von Windläufer-Wissenschaftler, die deutlich klüger sind als ich und auf alle Details eingehen. Bitte ändert etwas daran. Es ist meine liebste Spezialisierung im Spiel und ich bin es leid, jede Saison wieder von meinem Main-Charakter zu wechseln, weil die Probleme eine ganze Erweiterung lang ignoriert werden. – |1sowski im WoW-Subreddit

Ich habe Windläufer in Warlords of Draenor als Main gespielt. Das war die spaßigste Zeit, die ich mit der Klasse hatte und seither hat sie gar keinen Spaß mehr gemacht. -Dull-Ad-793 im WoW-Subreddit

Dass Blizzard den Windläufer überarbeitet, dafür gibt es aktuell noch keine Anzeichen. Wenn es jedoch eine Spezialisierung gibt, die eine Überarbeitung ganz dringend notwendig hat, dann ist es genau diese.