WoW: Ihr wollt gar nicht wissen, was schon wieder mit Anduin passiert

König Anduin in World of Warcraft kennt auch keine Pause. In der neuen Erweiterung „The War Within“ hat er wieder ein sonderbares Schicksal …

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft, The War Within, wird aktuell in der Alpha getestet. Noch sind nicht alle Inhalte verfügbar und Blizzard öffnet nur nach und nach die neuen Gebiete. Damit einher gehen aber auch große Enthüllungen der Story. Das finale des neusten Gebiets behandelt die Zukunft von Anduin Wrynn …

Spoilerwarnung: Im Artikel geht es um die Story von The War Within und dem Abschluss des Gebiets Heilsturz. Wer keine Spoiler will, sollte nicht weiterlesen.

Was wurde entdeckt? In der Alpha von The War Within ist die Haupt-Story des neuen Gebiets Heilsturz („Hallowfall“) bereits vollständig spielbar. Wie üblich sind Zwischensequenzen noch nicht im Spiel, allerdings gibt es hier eine kurze Beschreibung, was in der Sequenz zu sehen sein wird, sodass man dem Verlauf der Story weiter folgen soll.

Darin geht es auch um das Schicksal von Anduin Wrynn, der wohl einmal mehr in Gefangenschaft gerät.

In Heilssturz dreht sich viel der Story um den Kampf gegen die Neruber. Die greifen im Auftrag von Xal’atath immer wieder an und versuchen die Arathi und andere Bewohner zu bezwingen.

Die finale Questreihe führt zu einem letzten großen Kampf, der zum Teil auch auf einem Luftschiff der Arathi ausgetragen wird.

Die Beschreibung der Zwischensequenz „Anduin ist verloren“ lautet wie folgt:

Faerin, Alleria und der Held erklimmen die Leiter zum Schiff, nur um zu sehen, dass Anduin zurückgelassen wurde. Anduin sieht die Neruber, die eine Balliste vorbereiten, die das Schiff abstürzen lassen würde. Er finde seine Entschlossenheit und springt in die Schlacht, um sie aufzuhalten. Faerin, Alleria und der Held sehen voller Schrecken, wie Anduin von der Horde Neruber umzingelt wird.

Danach ist von Anduin keine Spur mehr. Er wurde offenbar gefangengenommen und damit wohl zu Xal’atath geführt.

Wo ist Anduin aktuell? Gegenwärtig ist der Aufenthaltsort von Anduin noch nicht bekannt. Nach den Ereignissen von Shadowlands befindet er sich auf einer Reise der Selbstfindung und tritt wohl erst wieder mit Patch 11.0, also dem Pre-Patch von The War Within, richtig in Erscheinung. Denn dann spielt das Cinematic, bei dem Thrall auf Anduin trifft.

Ein wenig kurios ist das Ganze schon, weil sich weitere Parallelen zwischen Anduin und seinem Vater Varian finden lassen. Auch Varian stürzte sich einmal todesmutig in eine Armee aus Finden, nämlich während des Einstiegs-Szenarios der Erweiterung „Legion“. Das führte im Anschluss zum Tod von Varian und damit direkt dazu, dass Anduin den Thron besteigen musste.

Dass Anduin Heilsturz den gleichen Heldenmut wie sein Vater an den Tag legt, könnte auf ein ähnliches Schicksal hindeuten, aber um das mit Sicherheit zu sagen, ist es wohl noch zu früh.

Oder um die so treffende Zusammenfassung von wowhead zu zitieren:

„Immerhin ist er es schon gewohnt, von einer bösen lila Frau mit dem Körper einer toten Elfe gefangen und entführt zu werden. Wenn Xal’atath Zeit mit ihm verbringt, dann besteht immerhin eine Chance von 5 %, dass er sie dazu bringt, ihre Methoden bis zum Ende der Erweiterung zu überdenken.“

Das ist vielleicht ein kleines bisschen zynisch, aber doch recht passend. Immerhin war Anduin bereits während Shadowlands entführt und damals in der Gewalt von Sylvanas. Da dürfte die optisch und moralisch recht ähnliche Xal’atath fast wie eine alte Bekannte für ihn sein …