„Mir wird erst jetzt klar, wie lebensverändernd das ist“ – 2 Wochen nach Release feiert ein Entwickler 200.000 Verkäufe auf Steam

Das Konzept erinnert an sogenannte Screenmates, eine Art Tamagotchi für den Desktop, die vor einigen Jahren populär waren. Das Konzept kommt hervorragend an: Auf Steam erreicht Rusty’s Retirement eine Spitzenwertung von 96 % positiv.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Rusty’s Retirement ist ein Idle-Game im Stil von Stardew Valley, das wahlweise am unteren oder seitlichen Rand des Bildschirms sitzt. So können Spieler während der Arbeit, beim Schreiben von Hausarbeiten oder beim Erledigen von eintönigen Aufgaben am PC nebenbei zusehen, wie ihre Farm wächst und gedeiht.

Das feiert der Entwickler: Auf X, ehemals Twitter , meldete Jordan Morris, der Solo-Entwickler hinter Rusty’s Retirement und dem beliebten Metroidvania Haiku, the Robot, am 13. Mai, dass sich seine neue Farming-Sim nach etwas über 2 Wochen nach Release 200.000 Mal verkauft hat.

