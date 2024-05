Den aktuell besten Preis für die wohl beste Gaming-CPU der Welt bekommt ihr gerade bei Amazon

Amazon hat aktuell den hervorragend für Spiele geeigneten AMD-Prozessor Ryzen 7 7800X3D am günstigsten im Angebot.

Den Ryzen 7 7800X3D für die aktuelle AM5-Plattform von AMD gibt es bei Amazon derzeit um 6 Prozent reduziert im Angebot und das versandkostenfrei.

Zwar bietet auch Mindfactory aktuell diesen Preis , allerdings zuzüglich Versandkosten. Wesentlich günstiger war die CPU bisher kaum zu haben.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

So gut ist AMDs Ryzen 7 7800X3D

Zwar hat Konkurrent Intel den Ryzen 7 7800X3D unter anderem mit dem Core i9-14900K in Sachen Performance mittlerweile teils überholt, doch lässt sich das auch viel teurer und mit deutlich mehr Stromverbrauch und hoher Abwärme bezahlen.

Im Mix aus Spieleleistung, Effizienz und Preis-Leistungs-Verhältnis hat der Ryzen 7 7800X3D derweil insgesamt weiterhin die Nase vorn und gilt auch über ein Jahr nach Markteinführung als die beste Gaming-CPU, die man sich anschaffen kann – und das mittlerweile recht erschwinglich.

Auch die Kollegen von Gamestar titelten seinerzeit in ihrem Test, dass der Ryzen 7 7800X3D lange Zeit beste Gaming-CPU bleiben wird, die ihr euch kaufen könnt. Abseits von Spielen, also in anderen Anwendungen, ist die CPU mit ihren 8 Kernen und 16 Threads sowie 3D V-Cache-Technologie allerdings etwas unterlegen.

Mit dem Ryzen 7 7800X3D gelingt AMD das erwartete Kunststück, sich selbst gleich doppelt zu übertreffen. So ist der 7800X3D in Spielen bei der 720p-Auflösung nicht nur minimal schneller als der 7950X3D, sondern gleichzeitig noch effizienter und klar günstiger. Damit dürfte er außerdem seinen extrem beliebten Vorgänger Ryzen 7 5800X3D als gefragteste Gaming-CPU ablösen. […] Gamestar

Pro ingesamt die schnellste CPU im Testfeld

äußerst effizient

hohe Anwendungsleistung Contra recht hohe Temperatur unter Anwendungs-Vollast (ca. 85 Grad; gilt nicht für Spiele)

AMD Ryzen 7 7800X3D für 339 Euro versandkostenfrei bei Amazon

Passend dazu ist der Ryzen 7 7800X3D auch der Bestseller Nr. 1 unter den Prozessoren bei Amazon und mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen in über 2.000 Rezensionen fast nur voll des Lobes.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

