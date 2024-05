Endlich eine gute Grafikkarte zum fairen Preis! AMD und Nvidia sollten sich eine Scheibe hiervon abschneiden

Ihr sucht eine günstige Grafikkarte und wollt am besten einen PC für unter 1000€ zusammenstellen? Dann nutzt das Notebooksbilliger-Angebot.

Ein PC muss nicht immer teuer sein. Wenn euch die FHD-Auflösung nach wie vor ausreicht, müsst ihr meistens nicht mehr als 1000€ investieren, um eine hübsche Bildpracht zu erhalten. Ebenso verhält es sich so, wenn ihr FPS-Shooter favorisiert, denn auch diese verlangen meistens keine starken Leistungen. Bekommt jetzt eine der besten FHD-Grafikkarten für unter 200€.

Falls ihr noch mehr Geld sparen wollt, schaut euch die beste APU der Welt an, die sowohl einen Grafikchip als auch eine CPU in einem hat. Sie ist etwas schlechter als der berühmte AMD Ryzen 7 7800X3D, aber schafft selbst in einer FHD-Auflösung locker Spiele wie Cyberpunk 2077. Somit spart ihr euch noch mehr Geld.

Diese Grafikkarte ist zu gut

Sie ist besser als die RTX 3060 – die fulminante ACER Predator BiFrost Intel Arc A750 OC. Ihr profitiert von einem soliden 8GB GDDR6-Speicher, der für FHD-Auflösungen aktuell locker ausreicht und von einer 256 Bit Speicherschnittstelle.

Zudem besitzt diese mächtige Komponente einen Boosttakt von 2050MHz und stemmt in Zusammenarbeit mit anderen Systembausteinen allerlei Herausforderungen.

Eine wirklich preiswerte und starke Grafikkarte

Sie verfügt über 2 Axial-Lüfter und einen Radial-Lüfter, die zusammenarbeiten, um die Temperatur eurer Karte effizient zu regulieren. Der 0dB-Zero-Fan-Modus sorgt dafür, dass die Lüfter bei niedriger Last stillstehen. Dies führt zu einem leisen Betrieb, was für euch auch garantiert angenehmer ist.

Obendrein könnt ihr mit dieser Grafikkarte die Upscaling-Technologie von Intel nutzen, die ähnlich wie FSR von AMD oder DLSS von Nivdia funktioniert. Somit erhaltet ihr selbst bei hungrigen Spielen noch mehr Bildraten und könnt sogar starke Blockbuster-Spiele wie Cyberpunk 2077 spielen.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet Upscaling Upscaling bezieht sich auf die Technik, bei der ein Bild oder eine Videoauflösung künstlich erhöht wird, um eine höhere Auflösung zu simulieren. Dies kann dazu beitragen, dass das Bild schärfer und detaillierter aussieht, insbesondere auf Bildschirmen mit höherer Auflösung, ohne dass die tatsächliche native Auflösung des Inhalts geändert wird. Im Zusammenhang mit AMDs FidelityFX Super Resolution (FSR) handelt es sich um eine Upscaling-Technologie, die entwickelt wurde, um die Leistung von Spielen zu verbessern, indem sie die Auflösung des gerenderten Bildes künstlich erhöht. FSR verwendet spezielle Algorithmen und Techniken, um das Bild zu verbessern und eine bessere visuelle Qualität zu erzielen, ohne dabei die Leistung des Systems stark zu beeinträchtigen.

