WoW-Community ist begeistert: „Ausrüstung sammeln hat sich noch nie so gut angefühlt“

Das Sammeln von Ausrüstung in World of Warcraft ist ein alter Hut – aber gerade macht es so viel Spaß, wie seit Jahren nicht mehr.

Wenn in World of Warcraft eines über die Jahre gleich geblieben ist, dann die Menge an Kritik, die Spielerinnen und Spieler haben. Doch zumindest aktuell scheinen viele sehr zufrieden mit Dragonflight und den jüngsten Änderungen zu sein – auch wenn manch eine Klasse gerade hart generft wird.

Doch eine Sache bekommt gerade von vielen Seiten Lob: Die Art, wie man Ausrüstung sammelt und sie verbessert, also das „Gearing-System“.

Das meint die Community: Im Subreddit von WoW kursiert gerade der Beitrag von TheGreatGreenDragon, der sagt:

Es fühlt sich an, als wenn du wirklich hart grinden kannst, um dein Power-Level zu erhöhen, ohne zu sehr auf Zufälle angewiesen zu sein. Mir ist in den letzten 3 Wochen nicht ein einziges Tier-Set-Teil im Raid gedroppt, aber mit den Abzeichen, dem Schlüsselsteinmeister und der Schatzkammer konnte ich das Set dieses Wochenende vervollständigen und meine DPS deutlich erhöhen. Das einzige Mal, wo ich mich so fühlte, als würde ich keinen Item-Level-Fortschritt machen, war als wir einen harten Boss beim heroischen Raid für mehrere Stunden ausprobiert haben, aber das ist ja verständlich. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, um sich weiter zu verbessern.

Dafür gibt es viel Zuspruch. Zwar merken einige an, dass sie am Anfang wegen dem neuen Wappen-System skeptisch waren, aber sich jetzt damit angefreundet haben und hoffen, dass das auch in kommenden Erweiterungen bestehen bleibt.

Lats9 fasst es so zusammen:

Das neue Gearing-System ist eines der besten Systeme, die je gemacht wurden: Es erlaubt besseren und schnelleren Fortschritt.

Es macht Ausrüstung aus niedrigen Schwierigkeitsstufen für längere Zeit relevant.

Es gibt Solo-Spielern tatsächlichen Fortschritt.

Es macht das Farmen von Transmog sehr einfach.

Was hat Blizzard geändert? Bereits in der vergangenen Saison hat Blizzard das System der Flugsteine und Wappen eingeführt – damals noch als Items im Inventar. Inzwischen sind alle Wappen zu Währungen geworden, sodass sie keinen Inventarplatz mehr verbrauchen. Auch wurde das System der „Wappenfragmente“ abgeschafft, sodass es weniger Währungen insgesamt gibt.

Außerdem ist der Fortschritt ein wenig langsamer – es gibt mehr Abstufungen bei den Aufwertungen und etwas strengere Caps pro Woche.

Gibt es noch Kritik? Ja, ein paar Kritikpunkte bleiben. Der erste Punkt ist, dass man Flugsteine in zu geringen Mengen erhält. Das fällt vor allem Spielerinnen und Spielern auf, die nur wenige Dungeons in der Woche besuchen und sich vor allem aus Items aus der Schatzkammer verlassen. Diese müssen dann oft noch zusätzlich Weltquests grinden oder ein paar Dungeons mehr besuchen, um auch Upgrades durchführen zu können.

Der zweite, große Kritikpunkt ist das Verhältnis der Gegenstände, die man aus Raids und Mythisch+ erhält. So gibt es am Ende der Woche für ein „Mythisch+11“ bereits Items, die gleichwertig mit heroischen Raidbossen sind – das finden viele unangebracht. Gleichzeitig ist ein „Mythisch+16“ von der Schwierigkeit her kaum zu vergleichen mit einem mythischen Raidboss. Die Meinung ist hier, dass Raids sich ein wenig schlechter als Dungeons anfühlen.

Wie findet ihr das aktuelle Gearing-System in World of Warcraft? Mögt ihr das System oder findet ihr es zu umständlich?