ESO-Spieler probiert zum ersten Mal WoW und stellt schockiert fest: „Ich bin verwirrt – Retail ist gar nicht schlecht?“

Manch einer probiert World of Warcraft zum ersten Mal aus und stellt fest: Viele haben gelogen. Retail ist gar nicht schlecht, wie sie immer dachten.

Wenn man mit World of Warcraft anfangen will, dann gibt es einige Hürden. Die reine Größe des Spiels und der Wissensvorsprung aller anderen Spieler, die verwirrenden Zeitlinien oder auch schlicht die Komplexität machen so manch einem Neuling einen Strich durch die Rechnung.

Doch viele probieren WoW gar nicht erst aus, weil sie von anderen gesagt bekommen, dass das aktuelle Spiel schrecklich schlecht sei. Dabei hilft es oft, sich einfach einen eigenen Eindruck zu machen – so wie ein ESO-Spieler, der erstaunt feststellt: Es ist ja gar nicht schlecht.

Was wurde gesagt? Im Subreddit von WoW fragte der Nutzer ManagementNo4050: „Was übersehe ich hier?“ Er erklärte daraufhin in dem Beitrag:

Ich habe sowohl Retail als auch Classic in der letzten Woche ausprobiert und als neuer Spieler, der vorher ESO gespielt hat, bin ich so verwirrt. Denn ich habe immer gehört, wie schlecht Retail ist und hab deswegen Classic zuerst ausprobiert. Aber das fühlte sich so alt an verglichen mit jedem anderem MMO das ich spiele. Schlechte Grafik, keine Synchronstimmen, langweilige Kämpfe und eine absolut leere Welt ohne andere Spieler. Etwas widerstrebend habe ich dann Retail ausprobiert, da ich sowieso schon für das Abo gezahlt hatte – und es war ein Upgrade in nahezu jeder Hinsicht. Mit Cutscenes, vertonten Dialogen, mehr Klassen und Völkern, besserer Grafik und Modellen und ich kam sogar schnell mit anderen Spielern in Dungeons … also wo ist der Haken? Denn ich bin wirklich verwirrt, warum wird Retail als schlecht angesehen?

Woher kommt die negative Stimmung? Warum World of Warcraft in der aktuellen Retail-Variante (Dragonflight) so einen schlechten Ruf hat, das dürfte viele Gründe haben. Zum einen haben sich im Verlauf von 20 Jahren Lebensdauer viele ehemalige Spielerinnen und Spieler angesammelt, die WoW einfach zu einem anderen Zeitpunkt interessanter fanden. So antwortet epitomizer1:

Retail ist nicht schlecht. Es hat durchaus ein paar negative Aspekte. Viele Leute vermissen eine ganz bestimmte Version des Spiels. Entweder, wie die Klassen sich spielen und welche Leistung sie erbringen. Oder welche Raids und Dungeons zum aktuellen Content gehören. PvP-Meta und die Balance. Sogar die Welt selbst. Für neue Spieler wird das meiste davon keinen Einfluss haben, also ignoriere einfach die Bewertungen von anderen Leuten und genieße es.

Oder, um es etwas drastischer zu sagen, wie Ok_Money_3140:

Als generelle Grundregel: Wenn jemand sagt, dass Retail schlecht ist, dann bedeutet das, dass er oder sie Retail seit ungefähr einem Jahrzehnt nicht mehr gespielt hat.

Andere sind wiederum in den 10 Phasen eines jeden WoW-Spielers gefangen und kommen aus diesen Gewohnheiten einfach nicht raus. Wann habt ihr mit dem modernen World of Warcraft angefangen und wie waren eure ersten Erfahrungen damit?