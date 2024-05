Der neue Held in Diablo Immortal klingt wie 2 der besten Klassen aus Baldur‘s Gate 3 ist kostenlos für alle

Blizzard hat den Sturm als neue Klasse für Diablo Immortal angekündigt und erklärt nun, was genau diese mythischen Krieger drauf haben. Die Skills klingen stark nach Klassen, die schon in Dungeons & Dragons und Baldur‘s Gate 3 enorm stark sind.

Was ist das für eine neue Klasse?

Der Sturm ist die neuste Klasse in Diablo Immortal und erscheint am 23. Mai als kostenloses Update.

Die Krieger stammen aus einem mittlerweile versunkenen Imperium und sind laut Geschichte die letzten Kämpfer einer mächtigen Kaiserin.

Auch, wenn die Vorstellung erst einmal so wirkt, als sei die Klasse einfach nur ein besserer Mönch aus Diablo 3, steckt dahinter offenbar viel mehr.

So spielt sich der Sturm: Stürme sind Nahkampf-Zauberer, die mit der Macht von Wind und Wasser kämpfen. Blizzard hat in einem neuen Blogpost die Skills genauer erklärt und MMORPG.com konnte sie bereits anspielen.

Im Kern webt der Sturm Zauber im Nahkampf und erschafft dabei Zephyre, die einige Skills spiegeln. So kann er mit Spiegelbildern selbst große Bosse einfach schmelzen. Dabei setzt er vor allem auf Geschwindigkeit und Zauberei, die stark an Sturm-Magie erinnert.

Ähnlich funktionieren 2 Klassen in Baldur‘s Gate 3: Kleriker der Domäne des Sturms und Mönche der Offenen Hand. Beide sind an der Spitze der Tier List in Baldur‘s Gate 3 und Stürme klingen wie eine Mischung aus beiden. MMORPG.com schreibt dazu:

Der Sturm fühlt sich hektisch an und als könne man leicht mit ihm anfangen, aber mit einer Menge Tiefe. Er fühlt sich an wie eine Klasse, die jeder gut spielen kann, aber in den Händen von jemandem, der sie gemeistert hat, wird sie wild und verrückt.

Einen deutlichen Unterschied haben Stürme allerdings: Sie kämpfen mit Klingen. Etwas, auf das zumindest in D&D Kleriker und Mönche im Regelfall verzichten.

Diablo Immortal bringt neue Klasse, ändert die umständlichsten Systeme

Wenn ihr in Diablo Immortal einen Sturm spielt und dazu einen neuen Charakter erstellt, habt ihr die Wahl, ein eigens für die Klasse erstelltes Intro zu zocken. Alternativ könnt ihr die Klasse einfach wechseln oder das reguläre Intro spielen.

So wechselt ihr die Klasse:

Blizzard hat außerdem noch weitere Änderungen angekündigt, vor allem am Paragon-System des Spiels und an den verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Beides wird stark eingedampft:

Statt 15 verschiedener Paragon-Bäume mit je 5 Skills gibt es nun nur noch 5 Bäume.

In diesen 5 Bäumen habt ihr 15 Skills zur Auswahl, könnt aber weiterhin nur 5 davon nutzen.

Das soll dazu dienen, dass ihr etwas flexibler darin seid, wie ihr spielen wollt.

Das maximale Paragon wird zudem von 1.399 auf 299 verringert.

Bei den verschiedenen Schwierigkeiten in Diablo Immortal gibt es mit dem Update deutlich mehr Übersicht:

Hölle 1-8 sind nun schlicht Hölle 1

Inferno 1-3 sind nun Hölle 2

Inferno 4-6 sind nun Hölle 3

Auch das Level der Herausforderungsportale wird verringert. Diablo Immortal soll damit „nachhaltiger“ für alle Spieler werden, heißt es seitens Blizzard.

Laut MMORPG.com soll sich die neue Klasse richtig gut spielen. Wollt ihr trotzdem nicht in Diablo Immortal reinschauen oder wartet auf den Release des Sturms, dann lohnt sich gerade ein Blick in den neusten Teil, Diablo 4. Das erhielt kürzlich mit Season 4 ein neues Update, das alle Spieler enorm begeistert: „Stellt euch vor, so wäre es seit Release“ – Season 4 begeistert die Spieler, weil sie einfach spielen können