Diablo Immortal: Schwierigkeitsgrad ändern – So bekommt ihr stärkeren Loot

In Diablo Immortal ist der Schwierigkeitsgrad ein wichtiger Teil eurer Reise. Er macht eure Gegner schwerer und sorgt dafür, dass ihr taktischer vorgehen müsst. Doch wie ändert ihr ihn und was bringt euch eine höhere Schwierigkeit? Wir auf MeinMMO zeigen es euch.

So lässt sich der Schwierigkeitsgrad ändern: Um eure Schwierigkeit zu ändern, müsst ihr zuerst die Hauptstory von Diablo Immortal durchgespielt haben. Solltet ihr fertig sein, müsst ihr zu Westmark gehen. Von dort aus öffnet ihr die Karte und wählt auf der oberen rechten Seite eures Bildschirms den Totenkopf aus.

Oben rechts an eurem Bildschirm seht ihr die Schwierigkeit markiert, mit einem Totenkopf So sieht die Auswahl eurer Schwierigkeitsstufen aus So wählt ihr eure Schwierigkeit aus

Dieser symbolisiert die vorhandenen Schwierigkeiten, die Diablo Immortal momentan zu bieten hat. Ihr könnt zwischen fünf Stufen wählen. Jede Stufe empfiehlt euch dazu noch ein empfohlenes Paragon-Level:

Hölle I: Paragon 1 – 60

Paragon 1 – 60 Hölle II: Paragon 30 – 130

Paragon 30 – 130 Hölle III: Paragon 90 -210

Paragon 90 -210 Hölle IV: Paragon 160 – 300

Paragon 160 – 300 Hölle V: Paragon 240 – 600

Wichtiges zum Schwierigkeitsgrad

Was bringt mir ein hoher Schwierigkeitsgrad? Desto höher euer Schwierigkeitsgrad, desto besseren Loot bekommt ihr am Ende von Bossen oder Dungeons gedroppt. Um euren Helden also stetig zu verbessern und mit hochwertigerem Loot auszustatten, könnt ihr eine höhere Schwierigkeit auswählen. Das wertet euren Helden effektiv auf.

Was beeinflusst der Schwierigkeitsgrad? Ein höherer Schwierigkeitsgrad beeinflusst allerdings nicht nur euren Loot. Auch eure Gegner werden nach der Änderung härter zuschlagen. So müsst ihr in Dungeons taktischer vorgehen, um bestehen zu können.

Welchen Schwierigkeitsgrad sollte ich wählen? Das hängt von eurem Paragon-Level ab. Ihr könnt versuchen höhere Schwierigkeiten anzustreben, aber wenn ihr nicht in der empfohlenen Level-Reichweite seid, werden viele Spieler euch eher als Ballast ansehen.

Ihr werdet weniger Schaden im Kampf bewirken und eure Mitspieler werden immer damit beschäftigt sein, euch wiederzubeleben. Versucht euch also zuerst langsam heranzutasten und stufenweise eure Schwierigkeit anzuheben.

Das war alles zum Thema Schwierigkeitsgrad und wie man sie ändert. Falls ihr wissen wollt, wie man an Platin kommt, haben wir natürlich auch den richtigen Guide für euch: