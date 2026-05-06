Nicht einmal die Entwickler haben immer daran geglaubt: Das meisterwartete Spiel auf Steam erscheint bald

Subnautica 2 erscheint am 14. Mai 2026 und ist der meistgewünschte Titel auf Steam. Während der Entwicklung gab es einige Konflikte und Hürden, die das Team meistern musste. Der Lead Designer nennt jetzt zwei Gründe, die zur erfolgreichen Fertigstellung des Spiels beigetragen haben.

Was gab es für Probleme? Subnautica 2 ist laut SteamDB das derzeit meistgewünschte Spiel auf Steam, hinter den Kulissen gab es aber einige Reibereien. Zum einen wurde die Führungsriege durch den Publisher Krafton ausgetauscht, zum anderen gab es den Vorwurf, das Unternehmen hätte das Spiel aus finanziellen Gründen ins Jahr 2026 verschoben.

In etwa einer Woche ist es jetzt aber soweit und Subnautica 2 erscheint. Der Lead Designer Anthony Gallegos hat sich in einem neuen Videoblog auf YouTube kurz vor Release an die Fans gewandt. Neben Infos zum eigentlichen Spiel liefert er auch Einblicke in die Gefühlswelt der Entwickler.

Video starten Subnautica 2: Der erste Gameplay-Trailer zum Survival-Hit auf Steam Autoplay

Ein klares Ziel vor Augen

Was sagt der Lead Designer? Gallegos erwähnt die konkreten Probleme während der Entwicklung des Spiels zwar nicht, geht aber indirekt darauf ein:

Wie einige von euch wissen, hat das Team schon viel durchgemacht. Aber eines möchte ich klarstellen: Trotz aller Schwierigkeiten ist unser Ziel immer dasselbe geblieben: das bestmögliche Subnautica-Erlebnis zu bieten.

Im Verlauf der Streitigkeiten mit Krafton musste der Creative Director Charlie Cleveland das Projekt verlassen. Das und die zahlreichen großen und kleinen Probleme dürfte für einigen Stress im Team gesorgt haben.

Anthony Gallegos betont aber, dass die Arbeit an Subnautica 2 besonders von zwei Aspekten vorangetrieben wurde – auch dann, wenn es am schwersten war, weiterzumachen:

Zum einen ist da die Begeisterung, am nächsten Subnautica-Spiel zu arbeiten, und was wir da haben, ist wirklich etwas Besonderes. Zum anderen seid ihr [die Community, Anm. d. Red.] es. Eure unermüdliche Begeisterung und eure Vorfreude spornen uns an, etwas zu schaffen, das diesem Namen gerecht wird.

Die hohen Wishlist-Zahlen auf Steam geben Gallegos recht: Subnautica 2 wird heiß erwartet, und die Euphorie hat sich wohl auch aufs Team übertragen.

Was erfährt man im Blog noch? Unter anderem, dass der Early Access hierzulande am 14. Mai um 17.00 Uhr starten wird. Diese Testphase, in der es noch zu Bugs und Problemen kommen kann, soll laut Gallegos mindestens zwei Jahre dauern. Auf MeinMMO erklären wir, warum es überhaupt einen solchen Hype um das Spiel gibt: Nach 12 Jahren soll endlich Subnautica 2 kommen – Warum freuen sich so viele auf das Spiel?