Gabe Newell spielt Subnautica im echten Leben, hat ein eigenes Forschungsunternehmen, entdeckt neue Lebensformen im Meer

Gabe Newell ist eigentlich für Steam und Valve bekannt – doch mit seinem Forschungsteam Inkfish geht er ganz andere Wege: Sie erkunden den Ozean mit Hightech-U-Booten und fanden dabei sogar unbekannte Lebewesen.

Wer ist Gabe Newell und warum betreibt er plötzlich Meeresforschung? Gabe Newell ist einer der bekanntesten Köpfe der Gaming-Industrie. Als Mitgründer von Valve hat er mit Spielen wie Half-Life, Portal und der Plattform Steam die Spielewelt maßgeblich geprägt. Was nur die Wenigsten wissen: Neben seiner Leidenschaft für Games hat Newell noch ein zweites, eher ungewöhnliches Interesse – die Tiefsee.

Über seine private Firma Inkfish Expeditions fördert Gabe Newell ambitionierte Forschung rund um die kaum erforschten Orte der Erde. Das Ziel: Die bisher unbekannten Regionen des Meeres sichtbar machen, neue Arten entdecken und neue Technologien für extreme Tauchgänge entwickeln. Finanziert wird das Projekt direkt durch Newells Vermögen (via kotaku).

Wie und wonach sucht das Forschungsteam? Inkfish setzte im November 2022 das Hadal Exploration System in Betrieb – bestehend aus dem Forschungsschiff DSSV Pressure Drop und dem Zwei‑Personen-Tauchboot DSV Bakunawa – das bis in Tiefen von bis zu 11 500 m eingesetzt werden kann (via onboardonline). Damit hält das Forschungsteam und deren Technologie den Rekord für die tiefsten Tauchgänge mit Besatzung in allen fünf Weltmeeren.

Video zeigt unglaubliche Entdeckungen in der Tiefsee

Ein kürzlich veröffentlichtes Video auf dem Kanal WaterCS2 zeigt, was das Team rund um Newell wirklich macht und entdeckt:

Tauchgänge in einige der tiefsten bekannten Meeresgräben der Welt

in einige der tiefsten bekannten Meeresgräben der Welt HD-Aufnahmen von seltene Lebensformen

von seltene Lebensformen und Hinweise auf potenziell neue Lebensformen, die bisher wissenschaftlich nicht klassifiziert sind.

Damit erinnert ihre Arbeit an das Steam-Spiel Subnautica. In dem Survival-Spiel landet man auf einem unbekannten Planeten und erforscht die Tiefsee. Dabei begegnet man unterschiedlichen Alien-Tiefsee-Lebensformen, die nicht alle freundlich gesinnt sind.

Im Video von Newells Team sieht man zwar keine Aliens, dafür aber einen Tiefsee-Tintenfisch, durchsichtige Organismen und andere Lebewesen, die bisher unbekannt waren – darunter leuchtende Wesen, die auf Steinen am Meeresboden wachsen, ein blau schimmernder Oktopus und große, garnelenartige Tiere. Eines davon wurde sogar an die Oberfläche gebracht, um es zu untersuchen.

Ein unbekanntes Objekt, das die Forschenden im Video direkt an ein bekanntes Virus erinnert hat: Covid-19.

Was kann von Inkfish noch kommen? Derzeit ist die Website des Forschungsteams offline (Stand: Juni 2025). Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass in Zukunft stetig neue Entdeckungen gemacht werden. Immerhin gehört der Ozean und seine Tiefsee zu den am wenigsten erforschten Regionen des Planeten. Gerade einmal 5 % sind derzeit untersucht worden (via DW).

Dabei spielt das Kapital von Gabe Newell eine zentrale Rolle. Anders als bei rein staatlich finanzierten Projekten gibt es bei Inkfish keine langen Genehmigungswege oder staatliche Budgetgrenzen. Das ermöglicht mitunter schnellere Entscheidungen und den Einsatz von bester Technologie – und damit einen echten Innovationsvorsprung.

Gabe Newell ist Multimilliardär und investiert sein Geld u. a. in die Meeresforschung. Auch andere Superreiche legen ihr Geld in verschiedene Projekte an. Der reichste von ihnen, Elon Musk, versucht sich nun sogar in der Gastronomie: Elon Musk plant seine nächste Eroberung nach Elektroautos und Raketen: ein Restaurant der Zukunft