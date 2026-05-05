Die Community von ARC Raiders hat sich in eine Twitch-Streamerin verliebt, die mit ihrem Sohn zockt

Eine 58-jährige Frau hat für sich entschlossen, dass sie Gaming zu ihrem neuen Lebensabschnitt machen will. Nun hat sie sich in ARC Raiders verliebt, und die Community des Spiels sofort in die Streamerin auf Twitch.

Wer ist die Streamerin? Die Rede ist von Streamerin Jill „Jilly Willy” McKeever, die sich auf Twitch (Jillywilly_1968) und YouTube ihrem Hobby widmet, nämlich dem Gaming. Auf ihrem YouTube-Channel erklärt die 58-Jährige, dass ihre Kinder bereits erwachsen seien und ihren nächsten Lebensabschnitt damit starten will, als Gaming-Streamerin einzusteigen.

Sie liebt „looten und shooten” und nachdem sie ihre ersten Schritte mit der Halo Master Chief Collection auf der Xbox One gemacht hat, will sie nun lernen, sich in ARC Raiders zurechtzufinden.

Video starten ARC Raiders hat unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht Autoplay

Streamerin begeistert mit freundlicher Art und Liebe fürs Gaming

Wieso will sie unbedingt ARC Raiders spielen? In ihrem Vorstellungsvideo erklärt Jilly Willy, dass sie durch andere Twitch-Streamer wie The Burnt Peanut auf den Shooter aufmerksam und selbst neugierig geworden ist. Als sie dann schließlich gesehen hat, dass auch viele Frauen – auch in ihrem Alter – spielen und streamen, nahm ihr dass die letzten Zweifel, dem ganzen selbst eine Chance zu geben. Ob alleine, oder gemeinsam mit ihrem Sohn, der auch selbst ein Spieler von ARC Raiders ist.

Ich wusste tief in meinem Herzen, dass ich spielen wollte, aber ich war mir nicht sicher, ob das Internet mein Spielplatz sein würde. Ich dachte, ich müsste es für mich behalten oder mich als ältere Frau verstecken und so tun, als wäre ich ein Junge oder so. Ich redete mir alle möglichen Ausreden ein, warum ich es nicht tun könnte. Aber als ich diese anderen erwachsenen Frauen spielen sah, dachte ich: Oh mein Gott, das ist meine Erlaubnis zum Spielen! Jilly Willy auf YouTube

In einem Clip, der auf Reddit geteilt wurde, kann man einen Einblick in ihren Start in ARC Raiders sehen:

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Wie reagiert die Community auf die Spielerin? Unter dem geposteten Video wird deutlich, wie schnell sich die Community von ARC Raiders in die Streamerin verlieben konnte. Sie wollen nicht nur schnell ihrem Content folgen, sondern hoffen, ihr irgendwann sogar in einem Spiel begegnen zu können.

Der Grundsatz der Community bezüglich Jilly Willy wird von awaythrow292 kurz auf den Punkt gebracht: „Sie muss um jeden Preis beschützt werden.”

Jilly Willy ist nicht die einzige „ältere” Person in ARC Raiders, wovon man generell in seinen Online-Games nicht immer ausgehen sollte. Ein anderer Spieler ist in dem Shooter auf einen älteren Herren gestoßen, wodurch sich jedoch ein tragisches Ende anbraute: Spieler hilft einem freundlichen Opa in ARC Raiders, doch das Wiedersehen ist tragisch