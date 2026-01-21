Spieler hilft einem freundlichen Opa in ARC Raiders, doch das Wiedersehen ist tragisch

Interaktionen zwischen Spielern in ARC Raiders können aggressiv, aber auch friedlich aussehen. Letzteres beweist ein Nutzer, der einem angeblich älteren Gamer im Shooter helfen will. Doch der beigefügte Clip der Interaktion nimmt ein tragisches Ende.

Wie sah die Interaktion zwischen den beiden Spielern aus? Nutzer cagegang zeigte der Community von ARC Raiders auf Reddit, dass er im Shooter auf einen freundlichen älteren Herren gestoßen ist. Aufgrund seiner Stimme schätzt er ihn für einen eher älteren Menschen.

Die getroffene Person schien sich über einen weiteren freundlichen Spieler zu freuen, da er von anderen Personen, die er grüßte, direkt erschossen wurde. Aber „so ist das Leben“, wie er selbst in dem Clip sagt.

Um den vermuteten Opa zu unterstützen, will cagegang ihm einen Blueprint schenken, den er selbst nicht benötigt. Der ältere Spieler möchte diesen erst nicht annehmen, da er selbst nichts im Gegenzug anbieten könne und generell nicht erwartet, dass er es bis zum Ende schaffen würde. Doch cagegang besteht darauf und wartet, bis der ältere Herr das Geschenk annimmt. Die beiden wünschen sich daraufhin viel Glück und machen sich auf ihren eigenen Weg.

Die harmlose und freundliche Interaktion, hätte allein schon für ein schönes Gefühl sorgen können. Allerdings war dies nicht das Ende des Clips. Denn die beschriebene Begegnung mit dem Opa war nicht die letzte.

Community und der Spieler erkennen, dass freundliche Gesten allein nicht retten können

Wie ging die Geschichte der beiden Spieler zu Ende? Cagegang zeigt in seinem Clip, dass er den Opa später erneut traf. Dieser war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr in der Lage, sich mit ihm auszutauschen. Der helfende Spieler musste tragisch feststellen, dass zwei Pops den Mann erwischt und ausgeschaltet haben. Pops sind kleine, rollende Maschinen, die explodieren und hohen Schaden anrichten

Dem Nutzer blieb nichts anderes übrig, als den Rest des Loots an sich zu nehmen, darunter auch das Geschenk, welches er der älteren Person überlassen hatte. Scheinbar hatte der Opa schon zu Beginn der Unterhaltung recht. Er sollte es einfach nicht weit schaffen.

Hier könnt ihr den gesamten Clip sehen:

Wie reagiert die Community auf das tragische Ende? Die Community schätzt die Hilfe des Spielers, ist jedoch außer sich vor Frust, dass cagegang sich nicht dazu entschlossen hat, den Opa zu begleiten. Das bereut er auch selbst zutiefst, wie er auf Reddit zugibt: „Das hat schon ein bisschen wehgetan … Ich hätte ihm Gesellschaft leisten sollen.“

„Ich logge mich gerade ein, um so viele Pops wie möglich zu töten, als Vergeltung“, schreibt Astro_Addict. Aber auch Baby-Soft-Elbows will den freundlichen Mann rächen: „Zu Ehren von Grandpa werden in den nächsten 24 Stunden keine Pops mehr den nächsten Sonnenaufgang erleben. Ruhe in Frieden, Opa.“

Zu Ehren des älteren Spielers nimmt die Community nun offiziell Jagd auf die kleinen ARCs, die dem Raider ein Ende bereiteten. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Schuld an einem tragischen Ausgang einer eigentlich freundlichen Begegnung waren: Twitch-Streamer will einen Spieler in ARC Raiders retten, den er selbst erledigt hat, aber die KI hat andere Pläne