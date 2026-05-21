ARC Raiders verändert das Matchmaking: Spieler mit 2.000 Kills berichtet, wie es ist, plötzlich Angst zu haben

Nach den Änderungen am Matchmaking hat sich ARC Raiders für viele Spieler verändert. Einer erklärt, wie die neuen PvP-Lobbys jetzt aussehen.

Was sind das für Änderungen? Die Entwickler von ARC Raiders haben verändert, wie das Spiel sein Matchmaking gestaltet. Eine große Änderung ist zum Beispiel, dass Selbstverteidigung nicht mehr zu PvP zählt. Es zählt also nur als PvP, wenn man den Kampf selbst beginnt.

Außerdem fallen Runden mit wenig Aktivität weniger ins Gewicht. Wer also die Runde gestartet hat und direkt zum Ausgang läuft, kann sich so schlechter einen passiven Ruf erfarmen. Das Matchmaking ist allerdings eine Skala.

So erklärten die Entwickler, dass man auch immer auf PvP-Spieler treffen könnte und es nicht einfach die friedliche und die PvP-Lobby gibt. Dennoch würde das System nach dem Verhalten und dem Spielstil der Spieler sortieren, und das merkt ein Spieler sofort.

Hier könnt ihr einen Trailer zu ARC Raiders sehen:

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

PvP-Lobby oder Krieg?

Wie wirkt sich die Änderung aus? Die neue Änderung hat wohl direkte Auswirkungen auf das System gebracht. So berichtet ein Spieler mit 200 Spielstunden und über 2.000 Kills auf Reddit wie es jetzt auf der PvP-Seite von ARC Raiders zugeht. Während er zuvor mit einem recht günstigen Loadout immer auf ausgeglichene Kämpfe setzte, hat sich dies nun komplett verändert.

Laut ihm hätten sich die Lobbys in ein Kriegsgebiet verwandelt. Seine Gegner seien stets mit Top-Ausrüstung unterwegs, würden Barrikaden und Trigger-Granaten nutzen und hätten ein hohes Skill-Level. Es sei, als wäre der Krieg ausgebrochen, meint der Spieler, und die Gegner wären viel stärker als zuvor.

Während er vorher mit seinem Equipment gut durchkam, sei er laut dem Post noch kein einziges Mal extrahiert. Dabei findet er die Änderungen gar nicht schlecht, für ihn war es lange nicht mehr so spannend wie jetzt und er hofft, es bald mal wieder zum Ausgang zu schaffen.

Wie reagieren die Spieler auf die Änderungen? In den Kommentaren unter dem Post auf Reddit teilen auch andere Spieler ihre Erfahrungsberichte. Darin liest sich schnell, wie sehr sich ARC Raider nur mit einem Update verändert hat:

Md1pl: „Seit der Beitrag online ist, habe ich ein paar Matches gespielt und sie fühlten sich tatsächlich abwechslungsreich an. Ich bin auf ein paar freundliche Spieler mit Mikrofon gestoßen, gehe in einen anderen Teil der Karte und plötzlich bricht ein Krieg zwischen drei Spielern aus, während ich versuche, mich zu verstecken und zu überleben. Das hat mich bei den normalen Matches definitiv angespannter gemacht.“

Shriim: „Willkommen im High-Elo-Bereich. Wenn du in dieser Lobby bestehen kannst, wirst du für immer in die Unterwelt der Cheater aufsteigen. Herzlichen Glückwunsch.“

Notorious1136: „Im Gegenteil, ich habe das Gegenteil bemerkt. Ich habe VERSUCHT, in PvP-Lobbys zu kommen. Ich werde ständig in ‚Care-Bear‘-Lobbys gepackt. Und ehrlich gesagt, so sehr ich PvP auch will, ich kann diese ‚Care Bears‘ einfach nicht erledigen, das bringe ich nicht übers Herz […]“

Habt ihr seit dem Update auch schon eine Veränderung in euren Runden wahrgenommen? Schreibt es gerne in die Kommentare!

Die Lobbys von ARC Raiders haben sich seit dem Update also wohl spürbar verändert. Während die PvP-Spieler noch actionreichere Kämpfe haben, dürfen sich PvE-Spieler endlich gegen Feinde wehren, ohne den Rest der Woche in PvP-Runden zu verbringen. Mehr zu den großen Änderungen, erfahrt ihr hier: ARC Raiders nimmt endlich das Matchmaking auseinander, räumt mit Mythen auf, erklärt, wie eure Lobbys entstehen