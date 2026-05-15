Ausgerechnet das ungeliebte Kind von Bungie bekommt jetzt die eine Sache, die sich Fans von ARC Raiders seit Release wünschen

Bungies ungeliebtes Kind ist nicht tot und soll noch eine lange Zeit mit Inhalten versorgt werden – darunter eine Sache, die zahlreiche Fans seit Monaten haben wollen.

Was ist das für eine Sache? Die Community von ARC Raiders wünscht sich bereits seit Monaten die Einführung von PvE-Servern bzw. einer Matchmaking-Option ohne PvP.

Nachdem der Wunsch über Monate hinweg vor allem unter PvE-Fans bestand, die keine Lust mehr hatten, hinterrücks erschossen zu werden, hofften zuletzt auch vermehrt PvP-Fans auf einen solchen Modus, um das PvP reizvoller zu machen und entsprechende Leaderboards o.Ä einführen zu können.

Doch während die Spieler von ARC Raiders weiterhin verzweifelt auf einen solchen Modus warten, hat nun ausgerechnet Bungie angekündigt, diesen Wunsch in seinem Extraction-Shooter Marathon zu erfüllen.

Video starten Bungie präsentiert Marathon im Launch-Trailer Autoplay

Bungie kündigt große Änderungen für Marathon an

Bungie hat sich in einem ausführlichen Blog-Post (Quelle: bungie.net) dem Launch und der Zukunft von Marathon gewidmet. Darin erklären die Entwickler unter anderem, dass sie lernten, dass das Spiel schnell überfordernd sein kann, man schnell festhänge, wenn man nicht viel Zeit, Skill oder feste Mitspieler besitze und man manchmal einfach nicht schwitzen möchte.

Das ändert sich nun: In Season 2 wird Marathon 2 neue Spielmodi testen:

einen Modus, der stärker auf PvE fokussiert ist, aber “einen leichten Touch” von PvP hat

einen PvE-only-Modus, in dem die Crews gemeinsam Ziele erfüllen und gewissen Fortschritt innerhalb der Matches erzielen müssen

Mit dem PvE-only-Modus bringt Bungie also genau den Modus, den die Community von ARC Raiders schon seit Monaten haben möchte.

Das kommt sonst noch: Neben den Spielmodi, die Bungie testen wird, soll es in Season 2 auch eine neue Map geben, die stärker auf Alien-Elemente setzt. Hinzu kommen neue Gegner von Tau Ceti „und dahinter“, darunter sowohl große als auch kleine. Genauere Details zu Season 2 sollen in der Woche vom 25. Mai veröffentlicht werden.

Das sagt Bungie zur Zukunft des Shooters: In dem Blog-Post kündigte Bungie an, zukünftig weiterhin mit verschiedenen Modi experimentieren zu wollen. Es könnte etwa auch ein Modus getestet werden, der stärker auf PvP setzt.

In Season 3 soll zudem eine neue Runner-Hülle hinzugefügt werden, während in Season 4 mehr Tiefe in den existierenden Extraktions-Loop gebracht werden soll. Season 5 soll dann das gesamte PvEvP-Ökosystem zusammenbringen und die SciFi-Welt des Spiels weiterentwickeln. Wie genau Bungie sich die Pläne für Season 4 vorstellt, führen sie nicht aus.

Insgesamt geht aus dem Blog-Post hervor, dass Bungie und Sony planen, Marathon mindestens bis Season 5 mit weiteren Inhalten zu versorgen. Eine Season geht 3 Monate. Spieler dürfen sich also freuen, noch mindestens 1 Jahr neue Inhalte zu bekommen. Das war nach dem Release-Monat für viele Fans noch unsicher: Wie geht es Bungies 200-Millionen-Shooter einen Monat nach Release? Hat Marathon noch eine Chance, die hohen Kosten reinzuholen?