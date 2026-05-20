Spieler urteilen: ARC Raiders hat mit dem neuen Update richtig gekocht, macht Waffen bis zu 54 % stärker

Die Entwickler von ARC Raiders wollen große Updates nur noch zweimal im Jahr veröffentlichen. Kleine Patches gibt es aber dennoch und der neueste sorgt für Freudensprünge bei den Spielern.

Was ist das für ein Patch? Mit dem neuen Patch Version 1.29.0 haben die Entwickler von ARC Raiders vielen Spielern eine Freude gemacht. Es gab dabei nämlich eine große Änderung an der Haltbarkeit der Waffen.

Diese war zuvor von den Entwicklern mit Absicht generft worden, damit die Spieler mehr Arbeit und Ressourcen in die Instandhaltung stecken. Jetzt nimmt man diesen Schritt jedoch wieder zurück und verteilt einen fetten Buff.

Hier könnt ihr einen Trailer zu ARC Raiders sehen:

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Sie haben gekocht!

Das wurde verändert: Die Entwickler haben die Stimmen der genervten Spieler erhört und haben sich von ihrer eigenen Idee wieder abbringen lassen. So gibt es für die Waffen im Spiel einen ordentlichen Buff.

Die Haltbarkeit der Modelle Ferro, Anvil, Canto, Osprey, Renegade, Torrente, Bettina und Jupiter wurde spürbar erhöht. Je nach Waffe beträgt das Plus zwischen 18 % und 54 %. Den größten Sprung macht die Renegade, die nun erst nach 269 statt bisher 175 Schüssen zerbricht. Wichtig: Alle genannten Werte gelten für die Basisstufe (Stufe 1).

Außerdem gibt es mit der Rascal einen neuen Granat-Werfer für die Hosentasche, der als Low-Tier Waffe gegen die ARCs fungieren soll.

Wie reagieren die Fans auf den Patch? Der Patch löst bei den Fans Freudensprünge aus. Eine der nervigsten Elemente wurde zurückgedreht und funktionierte besser. Die Freude der Spieler auf Reddit liest sich so:

Forcer222: „Tarn-Buffs, Buffs für die Waffenhaltbarkeit, Fehlerbehebungen bei Königin und Matriarchin, damit sie weniger in Gebäude clippen, visuelle Korrektur bei Glühwürmchen, Anti-Cheat und Buffs für die anderen lila Augmentierungen? Sie haben tatsächlich gekocht.“

hipsu55: „Gutes Update, viele Dinge, die sich die Leute gewünscht haben. Und endlich mehr Lagerplatz, auch wenn wir noch eine Woche auf mehr warten müssen.“

Patara: „Nur Buffs, neue Inhalte und Verbesserungen. Ich bin beeindruckt. Danke, Embark.“

Fyyar: „Sehr vielversprechend. Neue Waffe, die nicht übermäßig selten scheint. Erhöhte Haltbarkeit bei Waffen. Außerdem mehr zu tun in Bezug auf den neuen Händler.“

Die Entwickler von ARC Raiders haben mit dem Update wirklich „gekocht“ und die Spieler positiv überrascht. Das mag den ein oder anderen auch darüber hinwegtrösten, dass man den Titel in Zukunft seltener updaten will: ARC Raiders reagiert auf Spieler, die wegen fehlender Inhalte meckern: bringt neuen Content nur noch zweimal im Jahr