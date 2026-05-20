Ein Mann will seinen Cybertruck auf die Probe stellen, verstößt stattdessen gegen etliche Gesetze

Er wollte den „Wade-Modus“ seines Cybertruck testen, doch am Ende gab es nur einen Totalschaden des Fahrzeugs. Nun wird der Fahrer außerdem wegen mehrerer Verstöße angeklagt.

Ein Mann wollte im US-Bundesstaat Texas seinen Cybertruck testen: Dabei fuhr er mit seinem Fahrzeug absichtlich in einen See, um eine besondere Funktion auszuprobieren.

Am Ende ist nicht nur sein Test missglückt, sondern ihm drohen gleich mehrere Klagen wegen verschiedener Gesetzesverstöße.

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Vom Testen einer Auto-Funktion zu etlichen Gesetzesverstößen

Was genau wollte der Mann überhaupt testen? Der Cybertruck von Tesla besitzt einen „Wade-Modus“. Das ist eine Funktion, mit der man laut Angaben des Herstellers durch Flüsse und Bäche fahren kann. Tesla schreibt dazu auf der eigenen Webseite: „Im Wade-Modus kann der Cybertruck in Gewässer wie Flüsse oder Bäche einfahren und diese durchqueren.“

Genau diese Funktion wollte der Besitzer des Cybertrucks auf die Probe stellen. Vermutlich hatte er jedoch überlesen, dass der Wade-Modus nur bestimmte Wassertiefen geeignet ist, nämlich bis maximal 81,5 Zentimeter. Tesla warnt auch ausdrücklich davor, Gewässer die über der angegebenen Grenze liegen, zu befahren. Der auserkorene See dürfte jedoch deutlich tiefer gewesen sein.

Entsprechend scheiterte auch der Test: Laut Behörden sei der Cybertruck ausgefallen und habe Wasser aufgenommen, woraufhin der Fahrer und ein Beifahrer das Fahrzeug verlassen hätten. Das Fahrzeug wurde mit Hilfe des Wasserrettungsteams der Feuerwehr geborgen.

Wie geht die Sache aus? Die Polizei teilte laut dem Magazin CBS.com mit, dass der Fahrer wegen des Führens eines Fahrzeugs in einem gesperrten Bereich des Sees, wegen fehlender gültiger Bootsregistrierung und wegen weiterer Verstöße gegen die Wassersicherheitsvorschriften angeklagt werde.

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