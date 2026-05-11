ARC Raiders: Staub auf den Leitungen – So löst ihr die Quest

In ARC Raiders benötigt Speranza erneut eure Hilfe. Dieses Mal geht es um die Quest „Staub auf den Leitungen“ und einen verschollenen Trupp, den ihr wiederfinden müsst.

Was muss man für die Quest machen? Shani schickt euch auf eine Quest, damit ihr Nachforschungen anstellt. Seit zwei Tagen hat sie von ihrem Spähtrupp nichts gehört und ihr sollt herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Die Missionsschritte lauten wie folgt:

„Besucht ein beliebiges Felddepot östlich des Raumhafens.“

„Verwende das Feldfunkgerät, um den letzten Bericht der Spähergruppe an Shani zu übermitteln.“

„Interagiere mit dem Terminal im alten Raider-Turm nördlich des Wartungshangars.“

„Suche nach Spuren der Späherpatrouille in der Nähe des Wartungshangars.“

„Durchsuche die Hinterlassenschaften der Späher.“

„Bring die Notiz der Späherpatrouille zu Shani.“

Das wohl Schwierigste an der Mission ist, dass ihr alle Questschritte in einer Runde abschließen müsst. Es sind nicht gerade wenige. Wir zeigen euch, wo ihr alle Zielorte für die Mission finden könnt, um keine Zeit zu verlieren.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Felddepot und Feldfunkgerät finden

Südlich des Kommunikationsturms findet ihr ein Felddepot. Geht dorthin und sucht im Eingang nach einem Schreibtisch, auf dem sich ein PC befindet. Interagiert mit dem PC, um den nächsten Questschritt freizuschalten. Nun müsst ihr ein Terminal auf einem alten Raider-Turm finden.

Der von uns markierte Ort auf der Map ist ein nahegelegenes Felddepot.(Quelle: metaforge.app)

Terminal im alten Raider-Turm finden

Als Nächstes müsst ihr den alten Raider-Turm nördlich der Wartungshalle finden. Er befindet sich unfehlbar auf einer Straße, der ihr im Bereich „La Chiesa“ folgen könnt. Geht den Turm hoch und an der Spitze findet ihr erneut einen Tisch mit einem Terminal. Interagiert mit diesem, damit euch Shani den nächsten Schritt der Quest spendiert.

Der von uns markierte Ort zeigt die Position des Raider-Turms an. (Quelle: metaforge.app)

Spuren der Späherpatrouille finden

Der letzte Ort eurer Quest befindet sich in der Nähe der Wartungshalle. Verlasst den Raider-Turm und nehmt die zweite Straße neben der Halle. Folgt dieser weiter, bis ihr an einer Gabelung angekommen seid.

An der Gabelung haltet ihr euch weiterhin südlich, um den Tatort zu entdecken. (Quelle: metaforge.app)

An der Gabelung angekommen, müsst ihr kurz ein Gerät herausholen, damit Shani die Umgebung scannen kann. Anschließend folgt ihr der Straße weiter, um die Überreste des Trupps zu entdecken. Dort angekommen, könnt ihr mit Müll aus der Gegend interagieren, um eine Notiz zu ergattern. Steckt diese Notiz in eure Sicherheitstasche, damit, solltet ihr doch auf dem Weg zur Extraktion sterben, die Mission nicht von neuem abschließen müsst.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Staub auf den Leitungen“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür auch Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht