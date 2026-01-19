ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Hier findet ihr alle Guides zum Extraction-Shooter ARC Raiders von MeinMMO in der Übersicht. Ob Anleitungen, Tipps für Einsteiger, Builds oder Listen – hier werdet ihr fündig.
In diesem Artikel findet ihr all unsere Guides, Listen und Infos, die wir zu ARC Raiders bei MeinMMO haben, in einer kompakten Übersicht. Solltet ihr also etwas Bestimmtes suchen, seid ihr hier an der richtigen Adresse.
Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend, wenn neue Guides und Beiträge bei uns erscheinen. Schaut also immer mal wieder vorbei, wenn ihr etwas sucht.
Unsere Beiträge findet ihr in folgenden Kategorien:
- Allgemeine Infos & Tipps
- Alles zu Waffen, Builds, Gegnern & Items
- Alles zu Quests, Events und Trials
ARC Raiders – Allgemeine Infos & Tipps
- Alles zu Release, Preis und Crossplay
- Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind
- Alles Wichtige zu Crossplay & Cross-Progression auf Xbox, PC und PS5
- Die besten Einstellungen für den PC
- 7 Dinge, die ihr vor dem Kauf von ARC Raiders wissen müsst
- Wie funktioniert Loot im neuen Extraction-Shooter?
- Alle Infos zum Wipe, wie er funktioniert und welche Belohnungen ihr bekommt
- Skill Tree Guide – Alles zum Leveln und Zurücksetzen
- Ein Entwickler verrät: Das Matchmaking von ARC Raiders bewertet ganz genau, wie fies ihr wirklich seid
- Aktuelle Twitch Drops und wie ihr sie erhaltet
- 8 Einsteigertipps, die ihr zum Release kennen solltet
- 5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen
- Was passiert, wenn man bei ARC Raiders nicht rechtzeitig abhaut? Die Entwickler haben dafür eine kreative Lösung
ARC Raiders – Alles zu Waffen, Builds, Gegnern & Items
- Die besten Waffen für jede Situation
- Alle Schlüssel und Fundorte ihrer Türen – Hier findet ihr sie
- Recycle Cheat Sheet – So wisst ihr, was ihr in eurem Lager behalten müsst
- Blueprints farmen – So findet ihr Pläne für die Anvil, Wolfpack und mehr
- Die besten Builds für Solo- & Truppen-Spieler aus der aktuellen Meta
- Zitronen und Aprikosen finden – So erwischt ihr die Früchte
- Pilze und Kissen finden – Hier bekommt ihr die Ressourcen für Scrappy
- Oliven und Kaktusfeigen finden – So erwischt ihr die Früchte
- Industrie-Akku finden – So verbessert ihr eure Ausrüstungswerkbank
- So farmt ihr Bastionzellen
- Verrostete Zahnräder finden – So farmt die Materialien für eure Waffenstation am besten
- Glühbirnen finden – So farmt ihr die Materialien
- Matriarchin finden – Loot und beste Strategien, um den Roboter zu besiegen
- Wächter Feuerkerne finden – Beste Locations, um sie zu bekommen
- So findet ihr einen Feuerball und Feuerball-Brenner für eure Quests
ARC Raiders – Alles zu Quests, Events und Trials
- Weekly Trials – Beste Strategien für maximale Belohnungen
- Industriespionage – So findet ihr das Waffenlager und schließt die Quest erfolgreich ab
- So löst ihr die Quest „Klare Verhältnisse“ und findet alle Schalter
- Wieder an der Oberfläche – So löst ihr die Quest und findet alle Orte
- Was wir zurückließen – Hier findet ihr die Fundorte der Quest
- Majors Footlocker – So löst ihr die Quest (auch mit Bug)
- So löst ihr die Quest „Medical Merchandise“
- Field Depot Locations für die Quest „Unter dem Radar“ – So löst ihr sie schnell
- So löst ihr die Quest „Mit einer Spur“
- Spieler in ARC Raiders schließt alle 66 Quests ab, zieht jetzt ein vernichtendes Fazit: „Es lohnt sich nicht“
- Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event
Viele Spieler in ARC Raiders haben klare Präferenzen, wenn es darum geht, ob sie lieber einen Fokus auf PvP oder PvE legen wollen. Einige Stimmen fordern daher reine PvE-Server, um feindlich gesinnten Spielern aus dem Weg gehen zu können. Doch MeinMMO-Redakteur Dariusz meint, es gibt Stimmen, auf die die Entwickler nicht hören sollten: ARC Raiders macht einen großen Fehler, wenn es auf jammernde Gamer hört – und könnte das Ende des Shooters sein
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.