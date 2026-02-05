ARC Raiders: Pilze und Kissen finden – Hier bekommt ihr die Ressourcen für Scrappy

2 Min. Alexander Mehrwald
Pilze und Kissen gehören zu den Ressourcen, die in ARC Raiders schwer zu finden sind. Wir zeigen euch, wo ihr schnell fündig werdet und wie ihr Zeit sparen könnt.

Update, 06. Februar 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Wofür braucht man Pilze und Kissen? Pilze und Kissen sind wie Oliven, Kaktusfeigen, Aprikosen und Zitronen Ressourcen, die ihr braucht, um Scrappy aufzuwerten. Um ihn auf Stufe 5 bringen zu können braucht ihr 12 Pilze, 12 Aprikosen und 3 sehr bequeme Kissen. Wir zeigen euch, wie ihr schnell an die nötigen Mengen könnt.

Wo findet man Pilze am besten? Pilze in ARC Raiders sind vor allem in sehr schattigen Plätzen vertreten. Am effektivsten könnt ihr sie farmen, indem ihr euch auf die Karte „Acerra Raumhafen“ begebt. Dort findet ihr südlich vom „Kleinen Hangar“ einen Baum, an dem ihr garantiert 3 Pilze findet, die ihr ernten könnt. In nächster Nähe könnt ihr häufig noch mehr Bäume finden, an denen ihr Pilze sammeln könnt.

Hier findet ihr ein paar Bäume mit garantierten Pilzen.
An diesem Baum gibt es immer 3 Pilze, die ihr ernten könnt.

Alternativ könnt ihr auch im Hydrokultur-Kuppelkomplex der Karte Damm-Schlachtfelder bei den Bäumen oder in kleinen Pflanzgefäßen suchen. Generell findet ihr sie vor allem an Bäumen oder in feuchten Gebieten an Naturstandorten.

Wo findet man sehr bequeme Kissen? Kissen könnt ihr theoretisch in allen möglichen Häusern finden. Die besten Chancen habt ihr, wenn ihr in roten Schließschränken nachschaut, die sind in den Gebäuden befinden. Dort sind die häufiger zu finden. Dafür hat sich vor allem die Begrabene Stadt (engl. Buried City) als besonders lukrativ herausgestellt, da sich dort die meisten Gebäude und Gewerbe befinden.

Um Scrappy auf Stufe 5 aufzuwerten, müsst ihr auch 12 Aprikosen finden. Der Sammelprozess braucht ebenso wie bei den Pilzen und Kissen einiges an Zeit und Grind, jedoch gibt es auch hier einige Locations, die lukrativer sind als andere. Damit ihr auch hier Zeit spart, könnt ihr hier vorbeischauen: ARC Raiders: Zitronen und Aprikosen finden  – So erwischt ihr die Früchte

Quelle(n): PC Gamer, Destructoid, Steam
