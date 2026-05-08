ARC Raiders: Red Coral Jewelry – Finden, Nutzen und ob ihr es verkaufen solltet

In ARC Raiders gibt es ein besonderes Schmuckstück, das ihr zufällig und mit etwas Geduld auf einigen Maps finden könnt. Die Rede ist vom Red Coral Jewelry oder auch roter Korallenschmuck. Wo ihr es am ehesten finden könnt und weshalb ihr es vielleicht behalten anstatt verkaufen solltet, zeigen wir euch hier.

Wo finde ich den Korallenschmuck? Den roten Korallenschmuck findet ihr vorwiegend in Wohngegenden oder Läden auf verschiedenen Maps. Sie befinden sich dann meist in Behältern, Schränken oder auf Kommoden. Einer der besten Maps, um das Item zu finden, ist die Begrabene Stadt. Besucht dabei die Orte und Gebäude: Grandioso Apartments, Santa Maria Houses, Plaza Rosa, und Piazza Arbusto. Sucht dabei vorwiegend auf den Ablageflächen in den einzelnen Gebäuden, denn die Kette liegt größtenteils darauf.

Eine weitere gute Option, um an das Item zu gelangen, ist das „Bird City“-Event auf der Begrabenen Stadt. Wenn die Kartenkondition aktiv ist, solltet ihr auf Dächer gehen und die einzelnen Schornsteine durchsuchen. Vögel verstecken dort häufig sehr wertvolle Dinge, darunter auch den roten Korallenschmuck.

Eine eher zeitintensive Option, an die Kette zu gelangen, ist es zudem, am Strand von Riven Tides mit dem Metalldetektor zu suchen. Der Loot-Pool ist riesig und vielleicht erhaltet ihr eine Kette durch diese Methode. Es ist aber trotzdem eine Alternative, falls ihr ohnehin lieber auf dieser Map spielt und in der Gegend unterwegs seid.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Wozu brauche ich den Schmuck? Der Schmuck hat vor allem seit dem Release des neuen Updates „Riven Tides“ an Relevanz gewonnen, denn ihr benötigt drei Exemplare für den Abschluss des letzten Schritts vom Event „Vogelalarm“. Abseits davon besitzt die Kette aber keinen nennenswerten Nutzen. Ihr könnt diese also nach dem Event ruhig verkaufen, um an Credits zu gelangen. Solltet ihr drei Exemplare schon besitzen, diese aber nicht einlösen können, liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr nicht die Korallenkette, sondern den Rosenkranz gefunden habt. Beide Items sehen auf den ersten Blick sehr ähnlich aus.

Das waren alle Infos, wie ihr an die rote Korallenkette herankommen könnt. In ARC Raiders könnt ihr viele Items sammeln, die aber im Gegensatz zu den Schmuckstücken auch einen Nutzen haben. Solltet ihr diesbezüglich Guides suchen, haben wir für euch die passende Sammlung zusammengestellt: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht