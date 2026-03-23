ARC Raiders: Alle Events – Das müsst ihr über die Map-Rotation wissen

In ARC Raiders gibt es viele Welt-Konditionen, denen ihr beitreten könnt, wenn sie mal aktiv sind. Entweder sie bringen Abwechslung oder überhäufen euch sogar mit Loot. Welche überhaupt existieren und wie sie durchrotieren, erfahrt ihr hier.

Welche Events sind gemeint? Hierbei handelt es sich um die Welt-Konditionen, die ihr auf den einzelnen Maps antreffen könnt. Als Beispiele dienen hierbei der Hurrikan, Kältewelle und viele weitere. Wenn sie aktiv sind, verändern sie die Map und zwingen durch ihre Modifikatoren die Raider dazu, ihre Taktiken beim Erkunden und Looten zu ändern.

Man muss aber auch zwischen den „Minor“- und „Major“-Konditionen differenzieren. Während ersteres nur kleine Boni und Veränderungen bietet wie mehr Loot, sind größere Situationen auch dafür verantwortlich, euch mehr Punkte für eure Prüfungen zu geben.

Wann findet die Map-Rotation statt? Das ist von Kondition zu Kondition unterschiedlich. Anhand dessen, welche letzte Woche aktiv waren und welche Prüfungen nun aktiv sind, können sie aus der Rotation fliegen oder wieder aktiv sein. Dedizierte Event-Tracker wie arcraidershub.com bieten euch dabei die bestmögliche Übersicht über aktuell aktive Konditionen.

ARC Raiders hat aber dennoch viele Events im Pool parat und viele von ihnen bieten ihre eigenen Effekte. Welche es gibt und was ihr über sie wissen solltet, erfahrt ihr hier. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den jeweiligen Konditionen springen, die euch interessieren:

Major-Events in der Übersicht – Das bieten sie

Nächtliche Plünderung

Pro Chance auf besseren Loot

Doppelte Rangpunkte bei der Flucht (perfekt für wöchentliche Prüfungen) Contra Map ist in Dunkelheit gehüllt

Gefährlichere Gegner warten auf euch

Keine aktiven Raider-Luken

Weniger aktive Ausgänge

Ist dieses Event immer aktiv? Die Nächtliche Prüfung ist in jeder Woche aktiv und rotiert so nie durch.

Elektromagnetischer Sturm

Pro Chance auf besseren Loot

ARC können von Blitzen ebenfalls Schaden erhalten

Doppelte Rangpunkte bei der Flucht (perfekt für wöchentliche Prüfungen) Contra Heftiger Regen und Blitze

Verschlechterte Sicht

Gefährliche Wetterverhältnisse

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Elektromagnetische Sturm rotiert wöchentlich durch.

Gesperrtes Tor

Pro Seltener Loot

Hohe Chancen, an Blaupausen zu gelangen

Einzige Möglichkeit, an Bobcat-Blaupause zu gelangen

Doppelte Rangpunkte bei der Flucht (perfekt für wöchentliche Prüfungen) Contra Raider nutzen Glitch, um das Tor vor allen anderen zu öffnen

Zeitdruck, da auch andere Raider nach Codes für das Tor suchen

Wenig auf Teamwork ausgelegt – jeder ist euer Feind

Keine aktiven Raider-Luken

Weniger aktive Ausgänge

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, das Gesperrte Tor rotiert wöchentlich durch.

Kältewelle

Pro Erhöht die Chance, auf seltenen Loot zu stoßen

Doppelte Rangpunkte bei der Flucht (perfekt für wöchentliche Prüfungen) Contra Sicht ist durch Schneesturm eingeschränkt

Man erhält Kälteschaden, wenn man zu lange draußen ist

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Kälteeinbruch rotiert wöchentlich durch.

Versteckter Bunker

Pro Bietet ein spannendes Puzzle Contra Zeitdruck, da auch andere Raider den Bunker öffnen möchten

Größtenteils dazu da, um wöchentliche Prüfungen abzuschließen

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Versteckte Bunker rotiert wöchentlich durch.

Hurrikan

Pro Erhöht die Chance, auf seltenen Loot zu stoßen

Deckt besondere Caches auf, in denen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Blaupausen befinden Contra Es spawnen noch gefährlichere ARCs

Ihr nehmt außerhalb von Gebäuden konstant Schaden durch den Sturm

Tragt ihr einen Schild, leuchtet ihr im Sturm immer wieder auf

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Hurrikan rotiert wöchentlich durch.

Mehr zum Thema ARC Raiders: Hurricane Caches – Jeder Fundort auf allen Maps von Christos Tsogos

Minor-Events in der Übersicht – Das bieten sie

Schürfsonden

Pro Mehr Sonden spawnen auf der Map

Sonden bieten viele Materialien Contra Sonden werden vermehrt von ARC bewacht und locken sie besonders beim Aufbrechen an

Ist dieses Event immer aktiv? Ja und es rotiert jede Woche mal durch.

Hüllen-Friedhof

Pro Mehr Hüllen der ersten Welle spawnen auf der Map

Hüllen bieten viele Materialien Contra Hüllen können sich als Fallen rausstellen

Ist dieses Event immer aktiv? Ja und es rotiert jede Woche mal durch.

Ernter

Pro Erntemaschine bietet gemeinsam mit der Königin viel Loot, vor allem seltene Materialien und Blaupausen Contra Gefährliches Event, da die Königin und der Ernter massiven Schaden austeilen können

Andere Raider können beim Event eine Gefahr darstellen

Man kommt nicht immer an den Loot, da er sehr begehrt ist

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Matriarchin

Pro Matriarchin droppt viele seltene Materialien, wenn man sie besiegt Contra Sehr tödlich im Kampf

Raider können beim Event eine Gefahr darstellen und stattdessen euch attackieren

Man „muss“ teilen, wenn man mit Raidern im Team den Roboter besiegt

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Üppige Blüten

Pro Es spawnen vermehrt Früchte und Obst an Bäumen und Sträuchern

Es spawnen Obstkörbe mit vielen Nahrungsmitteln darin Contra Es gibt meist nur Nahrungsmittel – keine Blaupausen oder Waffen

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Freigelegte Verstecke

Pro Raider-Kisten tauchen vermehrt auf der Map auf

Bieten die Chance, schnell an seltene Waffen, Munition und Baupläne zu gelangen Contra Können, falls zu lange an der Oberfläche, einfach explodieren

Nur der Schnellste erhält die Beute

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Startturmbeute

Pro Kurzes Puzzle

Viel Loot in einem kleinen Bereich vorhanden Contra Raider streiten sich um die Chance, den Turm zu looten

Der Turm wird von vielen ARCs attackiert

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Vogelstadt

Pro Nester bieten eine Vielzahl an Loot auf den Dächern Contra Der schnellste Raider erhält die beste Beute

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Das waren derzeit alle verfügbaren Major- und Minor-Events in ARC Raiders, die ihr angehen könnt. Sollten wir das ein oder andere Event übersehen haben, schreibt uns gerne einen Kommentar.

In Zukunft sollen noch weitere Events implementiert werden, doch das hängt stark davon ab, was Embark geplant hat. Immerhin wissen Fans durch die Roadmap, worauf sie sich in den kommenden Wochen freuen können: ARC Raiders: Roadmap 2026 auf Deutsch – Alle Infos zu kommenden Maps, Gegner und Raider Decks