ARC Raiders: Alle Events – Das müsst ihr über die Map-Rotation wissen

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4 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders: Alle Events – Das müsst ihr über die Map-Rotation wissen

In ARC Raiders gibt es viele Welt-Konditionen, denen ihr beitreten könnt, wenn sie mal aktiv sind. Entweder sie bringen Abwechslung oder überhäufen euch sogar mit Loot. Welche überhaupt existieren und wie sie durchrotieren, erfahrt ihr hier.

Welche Events sind gemeint? Hierbei handelt es sich um die Welt-Konditionen, die ihr auf den einzelnen Maps antreffen könnt. Als Beispiele dienen hierbei der Hurrikan, Kältewelle und viele weitere. Wenn sie aktiv sind, verändern sie die Map und zwingen durch ihre Modifikatoren die Raider dazu, ihre Taktiken beim Erkunden und Looten zu ändern.

Man muss aber auch zwischen den „Minor“- und „Major“-Konditionen differenzieren. Während ersteres nur kleine Boni und Veränderungen bietet wie mehr Loot, sind größere Situationen auch dafür verantwortlich, euch mehr Punkte für eure Prüfungen zu geben.

Wann findet die Map-Rotation statt? Das ist von Kondition zu Kondition unterschiedlich. Anhand dessen, welche letzte Woche aktiv waren und welche Prüfungen nun aktiv sind, können sie aus der Rotation fliegen oder wieder aktiv sein. Dedizierte Event-Tracker wie arcraidershub.com bieten euch dabei die bestmögliche Übersicht über aktuell aktive Konditionen.

ARC Raiders hat aber dennoch viele Events im Pool parat und viele von ihnen bieten ihre eigenen Effekte. Welche es gibt und was ihr über sie wissen solltet, erfahrt ihr hier. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den jeweiligen Konditionen springen, die euch interessieren:

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Major-Events in der Übersicht – Das bieten sie

Nächtliche Plünderung

Pro
  • Chance auf besseren Loot
  • Doppelte Rangpunkte bei der Flucht (perfekt für wöchentliche Prüfungen)
Contra
  • Map ist in Dunkelheit gehüllt
  • Gefährlichere Gegner warten auf euch
  • Keine aktiven Raider-Luken
  • Weniger aktive Ausgänge

Ist dieses Event immer aktiv? Die Nächtliche Prüfung ist in jeder Woche aktiv und rotiert so nie durch.

Elektromagnetischer Sturm

Pro
  • Chance auf besseren Loot
  • ARC können von Blitzen ebenfalls Schaden erhalten
  • Doppelte Rangpunkte bei der Flucht (perfekt für wöchentliche Prüfungen)
Contra
  • Heftiger Regen und Blitze
  • Verschlechterte Sicht
  • Gefährliche Wetterverhältnisse

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Elektromagnetische Sturm rotiert wöchentlich durch.

Gesperrtes Tor

Pro
  • Seltener Loot
  • Hohe Chancen, an Blaupausen zu gelangen
  • Einzige Möglichkeit, an Bobcat-Blaupause zu gelangen
  • Doppelte Rangpunkte bei der Flucht (perfekt für wöchentliche Prüfungen)
Contra
  • Raider nutzen Glitch, um das Tor vor allen anderen zu öffnen
  • Zeitdruck, da auch andere Raider nach Codes für das Tor suchen
  • Wenig auf Teamwork ausgelegt – jeder ist euer Feind
  • Keine aktiven Raider-Luken
  • Weniger aktive Ausgänge

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, das Gesperrte Tor rotiert wöchentlich durch.

Kältewelle

Pro
  • Erhöht die Chance, auf seltenen Loot zu stoßen
  • Doppelte Rangpunkte bei der Flucht (perfekt für wöchentliche Prüfungen)
Contra
  • Sicht ist durch Schneesturm eingeschränkt
  • Man erhält Kälteschaden, wenn man zu lange draußen ist

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Kälteeinbruch rotiert wöchentlich durch.

Versteckter Bunker

Pro
  • Bietet ein spannendes Puzzle
Contra
  • Zeitdruck, da auch andere Raider den Bunker öffnen möchten
  • Größtenteils dazu da, um wöchentliche Prüfungen abzuschließen

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Versteckte Bunker rotiert wöchentlich durch.

Hurrikan

Pro
  • Erhöht die Chance, auf seltenen Loot zu stoßen
  • Deckt besondere Caches auf, in denen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Blaupausen befinden
Contra
  • Es spawnen noch gefährlichere ARCs
  • Ihr nehmt außerhalb von Gebäuden konstant Schaden durch den Sturm
  • Tragt ihr einen Schild, leuchtet ihr im Sturm immer wieder auf

Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Hurrikan rotiert wöchentlich durch.

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Minor-Events in der Übersicht – Das bieten sie

Schürfsonden

Pro
  • Mehr Sonden spawnen auf der Map
  • Sonden bieten viele Materialien
Contra
  • Sonden werden vermehrt von ARC bewacht und locken sie besonders beim Aufbrechen an

Ist dieses Event immer aktiv? Ja und es rotiert jede Woche mal durch.

Hüllen-Friedhof

Pro
  • Mehr Hüllen der ersten Welle spawnen auf der Map
  • Hüllen bieten viele Materialien
Contra
  • Hüllen können sich als Fallen rausstellen

Ist dieses Event immer aktiv? Ja und es rotiert jede Woche mal durch.

Ernter

Pro
  • Erntemaschine bietet gemeinsam mit der Königin viel Loot, vor allem seltene Materialien und Blaupausen
Contra
  • Gefährliches Event, da die Königin und der Ernter massiven Schaden austeilen können
  • Andere Raider können beim Event eine Gefahr darstellen
  • Man kommt nicht immer an den Loot, da er sehr begehrt ist

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Matriarchin

Pro
  • Matriarchin droppt viele seltene Materialien, wenn man sie besiegt
Contra
  • Sehr tödlich im Kampf
  • Raider können beim Event eine Gefahr darstellen und stattdessen euch attackieren
  • Man „muss“ teilen, wenn man mit Raidern im Team den Roboter besiegt

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Üppige Blüten

Pro
  • Es spawnen vermehrt Früchte und Obst an Bäumen und Sträuchern
  • Es spawnen Obstkörbe mit vielen Nahrungsmitteln darin
Contra
  • Es gibt meist nur Nahrungsmittel – keine Blaupausen oder Waffen

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Freigelegte Verstecke

Pro
  • Raider-Kisten tauchen vermehrt auf der Map auf
  • Bieten die Chance, schnell an seltene Waffen, Munition und Baupläne zu gelangen
Contra
  • Können, falls zu lange an der Oberfläche, einfach explodieren
  • Nur der Schnellste erhält die Beute

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Startturmbeute

Pro
  • Kurzes Puzzle
  • Viel Loot in einem kleinen Bereich vorhanden
Contra
  • Raider streiten sich um die Chance, den Turm zu looten
  • Der Turm wird von vielen ARCs attackiert

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

Vogelstadt

Pro
  • Nester bieten eine Vielzahl an Loot auf den Dächern
Contra
  • Der schnellste Raider erhält die beste Beute

Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.

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Das waren derzeit alle verfügbaren Major- und Minor-Events in ARC Raiders, die ihr angehen könnt. Sollten wir das ein oder andere Event übersehen haben, schreibt uns gerne einen Kommentar.

In Zukunft sollen noch weitere Events implementiert werden, doch das hängt stark davon ab, was Embark geplant hat. Immerhin wissen Fans durch die Roadmap, worauf sie sich in den kommenden Wochen freuen können: ARC Raiders: Roadmap 2026 auf Deutsch – Alle Infos zu kommenden Maps, Gegner und Raider Decks

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