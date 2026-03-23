ARC Raiders: Alle Events – Das müsst ihr über die Map-Rotation wissen

In ARC Raiders gibt es viele Welt-Konditionen, denen ihr beitreten könnt, wenn sie mal aktiv sind. Entweder sie bringen Abwechslung oder überhäufen euch sogar mit Loot. Welche überhaupt existieren und wie sie durchrotieren, erfahrt ihr hier.
Welche Events sind gemeint? Hierbei handelt es sich um die Welt-Konditionen, die ihr auf den einzelnen Maps antreffen könnt. Als Beispiele dienen hierbei der Hurrikan, Kältewelle und viele weitere. Wenn sie aktiv sind, verändern sie die Map und zwingen durch ihre Modifikatoren die Raider dazu, ihre Taktiken beim Erkunden und Looten zu ändern.
Man muss aber auch zwischen den „Minor“- und „Major“-Konditionen differenzieren. Während ersteres nur kleine Boni und Veränderungen bietet wie mehr Loot, sind größere Situationen auch dafür verantwortlich, euch mehr Punkte für eure Prüfungen zu geben.
Wann findet die Map-Rotation statt? Das ist von Kondition zu Kondition unterschiedlich. Anhand dessen, welche letzte Woche aktiv waren und welche Prüfungen nun aktiv sind, können sie aus der Rotation fliegen oder wieder aktiv sein. Dedizierte Event-Tracker wie arcraidershub.com bieten euch dabei die bestmögliche Übersicht über aktuell aktive Konditionen.
ARC Raiders hat aber dennoch viele Events im Pool parat und viele von ihnen bieten ihre eigenen Effekte. Welche es gibt und was ihr über sie wissen solltet, erfahrt ihr hier. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den jeweiligen Konditionen springen, die euch interessieren:
Major-Events in der Übersicht – Das bieten sie
Nächtliche Plünderung
Ist dieses Event immer aktiv? Die Nächtliche Prüfung ist in jeder Woche aktiv und rotiert so nie durch.
Elektromagnetischer Sturm
Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Elektromagnetische Sturm rotiert wöchentlich durch.
Gesperrtes Tor
Ist dieses Event immer aktiv? Nein, das Gesperrte Tor rotiert wöchentlich durch.
Kältewelle
Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Kälteeinbruch rotiert wöchentlich durch.
Versteckter Bunker
Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Versteckte Bunker rotiert wöchentlich durch.
Hurrikan
Ist dieses Event immer aktiv? Nein, der Hurrikan rotiert wöchentlich durch.
Minor-Events in der Übersicht – Das bieten sie
Schürfsonden
Ist dieses Event immer aktiv? Ja und es rotiert jede Woche mal durch.
Hüllen-Friedhof
Ist dieses Event immer aktiv? Ja und es rotiert jede Woche mal durch.
Ernter
Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.
Matriarchin
Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.
Üppige Blüten
Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.
Freigelegte Verstecke
Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.
Startturmbeute
Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.
Vogelstadt
Wann rotiert die Kondition durch? Sie rotiert jede Woche mal durch.
Das waren derzeit alle verfügbaren Major- und Minor-Events in ARC Raiders, die ihr angehen könnt. Sollten wir das ein oder andere Event übersehen haben, schreibt uns gerne einen Kommentar.
In Zukunft sollen noch weitere Events implementiert werden, doch das hängt stark davon ab, was Embark geplant hat. Immerhin wissen Fans durch die Roadmap, worauf sie sich in den kommenden Wochen freuen können: ARC Raiders: Roadmap 2026 auf Deutsch – Alle Infos zu kommenden Maps, Gegner und Raider Decks
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